Hay déficit de siete patrullas ecológicas: SPA

MEXICALI, Baja California(GH)

Ante el número de actos delictivos contra el medio ambiente, hay un déficit de siete patrullas ecológicas en Mexicali, calculó la titular de la Secretaría de Protección al Ambiente (SPA).



Actualmente Mexicali cuenta con tres patrullas ecológicas y seis elementos para atender las denuncias ambientales, Thelma Castañeda Custodio, mencionó que se requieren como mínimo diez para atender en forma.



Explicó que ante la escasez de personal, la SPA y el la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), firmaron un convenio de colaboración para obtener mejores resultados.



“Se requieren diez patrullas mínimo en el municipio de Mexicali que estén constantemente monitoreando, me gustaría que no ocupáramos ninguna, que llegáramos a un nivel de responsabilidad ciudadana,”, abundó la secretaria.



La SPA no tiene unidades para atender las denuncias, cuando les son canalizadas, revisan en que ámbito recae, ya sea federal o municipal, con el fin de volverse más eficientes.