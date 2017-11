Automedicarse causa efectos secundarios: Pérez Rico, IMSS

MEXICALI, Baja California(GH)

La automedicación con antihistamínico para alergias o recibir antibióticos ante cualquier gripa, puede ocasionar efectos secundarios a largo plazo, explicó Alonso Pérez Chico.



El Jefe de Prestaciones Médicas de la delegación del IMSS explicó que los antibióticos generan defensas en el cuerpo y cuando realmente tenga una bacteria, no hará efecto el antibiótico.



Detalló que una gripa es viral y se trata con antivirales, no antibióticos.



En los antihistamínicos como la Loratadina, explicó que se recetan de acuerdo al tipo de alergia.



“Puede tener el paciente una alergia ambiental, estacional o alimenticia, hay que valorar al paciente, por eso no se deben de auto recetar, primero una consulta médica, porque con la automedicación a la larga no funciona y causa efecto secundarios”, señaló.