Colegios y asociaciones señalan errores en proyecto Código Urbano

MEXICALI, Baja California(GH)

El proyecto de dictamen del Código Urbano propicia la instalación de nuevos casinos en Baja California, no resuelve el problema de casas abandonadas y aplica trámites costosos y prolongados, declaró Ramón Romero Araiza.



El arquitecto comisionado del Colegio de Especialistas de Valuación en Mexicali explicó que al abrogar la ley actual, el nuevo código no contempla la restricción que reformó el ex gobernador José Guadalupe Osuna Millán.



“Lo que crea un vacío legal ya que tampoco hay un reglamento municipal de uso de suelo”, precisó.



Los colegios y asociaciones de Mexicali le presentaron la problemática a la diputada inicialista Eva María Vásquez Hernández el pasado 24 de octubre sin que integraran los señalamientos.



Donde los inconformes calificaron el dictamen como “desordenado, desvinculado, mal diseñado y que no atiende los temas prioritarios”.



Las criticas



Declaran que los trámites serán más costosos y prolongados para la compra y venta de casas al solicitar la licencia de uso de suelo, proliferación de casinos, no incluye solución a las casas abandonadas y limita la participación ciudadana con un excesivo control del gobierno estatal.



Romero Araiza explicó que en el proyecto de dictamen no se incluye ningún apartado para atender el tema de casas abandonadas y que acortar el tiempo de juicios es reforma al procedimiento civil, no del código urbano.



El documento fue firmado por Arturo Becerra, presiente del Colegio de Arquitectos del Municipio de Mexicali, A.C; Pablo Peña Carrillo, presiente del Colegio de Especialistas en Valuación de Inmuebles de Mexicali, A.C.



Raúl Chapa, presidente del Colegio de Ingenieros Topógrafos de Mexicali, A. C; Marco Antonio Preciado Rodríguez, presidente del Consejo Estatal de Profesionales Inmobiliarios de Baja California, A.C.



Fernando Monge, presidente del Colegio Bajacaliforniano de Ingenieros Civiles, A.C; Lucía Muñoz Gutiérrez, presidente de la Asociación de Peritos Deslindadores de Mexicali, A.C, y Héctor Eduardo Castro Mora, presidente de la Asociación de Profesionales Inmobiliarios Mexicali, A.C.