Celebran a la Facultad de Ciencias Administrativas por su 50 aniversario

MEXICALI, Baja California(GH)

La comunidad ‘cimarrona’ que forma parte de la Facultad de Ciencias Administrativas de la UABC conmemoró el 50 aniversario de su existencia.



Con las tradicionales mañanitas a cargo del Mariachi Los Viajeros de la UABC, corte de pastel y emotivos mensajes, recordaron la historia de la segunda unidad académica más grande del Estado.



Durante evento realizado en la explanada de la Facultad, fue develada una placa conmemorativa, donde el director Raúl González Núñez, reconoció la labor de ex directores, personal administrativo y docente durante su medio siglo de vida.



Dijo que constituir una de las mejores facultades de Ciencias Administrativas de México no ha sido cuestión sencilla y rememoró las transformaciones que la actualmente conocida como ‘FCA’ ha sufrido a través de su historia.



Por su parte, Juan Manuel Ocegueda Hernández, rector de la UABC, felicitó a quienes integran la institución, donde actualmente estudian 4 mil 236 estudiantes en alguno de los once programas académicos que ofrece.