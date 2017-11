Sin servicios básicos viven familias

MEXICALI, Baja California(GH)

En una casa de madera ubicada en la colonia Hidalgo, a pocos metros de la calzada De los Presidentes, Verónica Alcántar y su familia se preparan para afrontar el cambio de las temperaturas con apenas una cobija para cada uno de sus seis integrantes, cuatro de los cuales son menores de edad.



A pesar de que todavía no ha iniciado oficialmente la temporada de frío, la familia de Verónica ya ha comenzado a prepararse recubriendo las habitaciones de su hogar con más madera para mantenerse cálidos durante los días fríos, aunque muchas veces se les dificulta conseguir lo necesario para subsistir.



“Nos faltan cobijas, y comida”, comentó Verónica, quien llegó a Mexicali hace cuatro años en compañía de sus hijos pequeños, buscando una mejor calidad de vida.



De los seis miembros de su familia, Verónica señaló que únicamente su marido y su yerno trabajan, ambos como veladores en un local cerca de su vivienda, mientras que ella y su hija cuidan a los cuatro menores que viven en su casa: Dos pequeñas menores de 5 años, una niña de segundo de Primaria y su hijo de 14 años, quien sufre una discapacidad que le impide comunicarse mediante el habla.



HACE 20 AÑOS VIVE SIN LUZ NI AGUA



Por su parte Manuel de Jesús González, de 62 años, también vecino de la colonia Hidalgo, aseguró que ha vivido en la zona desde hace casi 20 años sin ningún tipo de servicio por parte de las autoridades, por lo que se ha visto obligado a acudir a casas vecinas y a los parques públicos para obtener agua, mientras que compra velas para alumbrarse en las noches.



Asimismo, indicó que aunque tiene pocas cobijas para protegerse del frío que está por venir, insistió en que todavía se siente bien así como está.



“Ya no tengo cobijas, ahorita tengo nada más una, pero como el frío todavía no llega me siento bien”, señaló. A pesar de que no tiene un trabajo fijo, todos los días Manuel sale a trabajar recolectando botes de metal y diversos materiales para ganarse su sustento diario y aseguró que al final del día siempre consigue lo necesario para sobrevivir.



Aunque tuvo una esposa y una familia, Manuel admitió que hace años no tiene noticias de la que fuera su mujer ni de sus hijos, de los que lo último que supo fue que vivieron en Tijuana.



EN DATOS



Como cada año, el PERIÓDICO LA CRÓNICA arranca ya con su “Cobertón Navideño”, invitando a la población a donar sus cobertores a las familias más necesitadas.



Las donaciones, se pueden hacer en las oficinas del periódico en Mexicali, ubicadas en Av. Héroes de la Patria No. 952 Centro Cívico, Mexicali, Baja California.