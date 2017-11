Rebasan llamados capacidad de patrullas ecológicas

MEXICALI, Baja California(GH)

Con sólo tres patrullas y seis elementos asignados a la Patrulla Ecológica, la Dirección de Seguridad Pública Municipal tiene que hacer frente a miles de llamadas que llegan al 911 sobre denuncias por tiraderos o quema de basura, desperdicio de agua en vía pública, así como exceso de ruido y luz.



Es precisamente ésta última causa la que genera más reportes, pues tan sólo en lo que va de este año, se han generado más de 22 mil 221 reportes por ruido excesivo, es decir, más de 74 reportes diarios en promedio, en Mexicali.



La mayoría de los reportes ocurren por la noche, cuando las fiestas o convivios en zonas residenciales con música a un volumen excedido se prolongan por horarios más allá de las 23:00 horas, y vecinos solicitan la presencia de la Policía para moderar estas reuniones.



Esta situación es más agravada en Mexicali, pues es el Municipio que encabeza más reportes de este tipo, de acuerdo a las estadísticas de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.



Es en este contexto que las patrullas ecológicas, las tres patrullas ecológicas que se encuentran en servicio, se enfocan en atender primordialmente estos reportes, a pesar de que también se reciben llamados por contaminación del aire, suelo y agua.



LOS NÚMEROS



Por encima de todos los municipios, Mexicali es el número uno en recibir reportes al 911 para patrullas ecológicas. Del 1 de enero al 30 de octubre de este año, en el Municipio capital del Estado se recibieron 30 mil 377, de los cuales, 22 mil 221 fueron sólo por ruido excesivo.



Los reportes que se canalizan a las unidades ecológicas se encuentran por arriba de otros municipios, como Tijuana y Ensenada.



MULTAS



No todos los reportes canalizados a la patrulla ecológica han culminado en alguna multa o boleta de infracción.



Se solicitó información sobre las multas emitidas y los montos recabados por ellas, una semana antes del cierre de esta edición, pero no se recibió respuesta de la oficina de Comunicación Social de la DSPM.



Otra solicitud de información hecha a través de su plataforma de Transparencia y Acceso a la Información tampoco fue respondida al cierre de esta edición.



De acuerdo a información de organizaciones de la sociedad civil involucradas en el tema, se han emitido sólo 19 multas por parte de la Patrulla Ecológica en lo que va del año, pero igualmente esta información no fue confirmada por la corporación.



Sin embargo, Luis Flores Solís, titular de la Dirección Municipal de Protección al Ambiente, sí confirmó la imposición de catorce sanciones en lo que va del año para negocios y establecimientos por exceso de ruido durante visitas de inspección.



NO SON LO MISMO



La Dirección Municipal de Protección al Ambiente cuenta con tan sólo cuatro inspectores, que supervisan comercios y establecimientos de la ciudad para verificar el cumplimiento de las normas ambientales municipales.



Luis Flores Solís, su director, explicó que realizan estas revisiones en establecimientos pero que las sanciones y funcionamiento de la Patrulla Ecológica, le corresponde a la Dirección de Seguridad Pública Municipal.



Sin embargo, Flores Solís estima que solo unos 5 mil 500 de ellos han sido visitados e inspeccionados por el personal de la Dirección de Protección al Ambiente, pues sólo cuentan con 4 inspectores.



El director de Protección al Ambiente explicó que los establecimientos deben de tener contratados servicios para la disposición correcta de residuos, contar con trampas de grasa en sus descargas de agua y controles de emisiones a la atmósfera, entre otras disposiciones municipales.



Entre éstas se encuentran la emisión de ruido excesivo, incluso de luz, que son medidas con dispositivos por parte de los inspectores.



Las sanciones pueden ir de los 100 a los 300 días de salario mínimo o unidades de medición actualizada, que se pueden incrementar hasta en un 10%, en caso de que el infractor resulte reincidente o se consideren otros factores, como la gravedad de la situación en la que se expide la multa.



Las multas generadas por procedimientos administrativos mediante visita de inspección en estos locales, en el periodo del 1 de enero al 31 de octubre, son:



- Descargas o contaminación de aguas: 17

- Irregularidades en emisiones a la atmósfera: 27

- Disposición irregular de residuos: 52

- Exceso de ruido: 14

- Vibración: 1

- Incumplimiento a la norma ambiental: 66



Total: 177



NO SÓLO DE RUIDO



Con las tres patrullas ecológicas en funcionamiento para la atención de estos casos, laborando en turnos vespertinos y nocturnos, muchos otros reportes registrados durante el día quedan desatendidos.



Un número indeterminado de quemas de basura que son atendidos por Bomberos, no son atendidos por estas unidades, por ejemplo.



De acuerdo a elementos que han acudido a reuniones en comités vecinales, las multas se han concentrado en los domicilios donde se reporta ruido excesivo en altas horas de la noche, las cuales se cargan en el Impuesto Predial.



Aunado a la legislación dispersa, así como la falta de personal y unidades, la vigilancia del cumplimiento de normas

ambientales dentro de las disposiciones municipales, ha quedado a deber, de acuerdo a organizaciones de la sociedad civil involucradas en la materia.