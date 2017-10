Tjebc revoca dictamen sobre padrón de militantes del PES

MEXICALI, Baja California(GH)

El Tribunal de Justicia Electoral de Baja California (Tjebc) revocó un dictamen del Instituto Estatal Electoral de Baja California (Ieebc) donde avalaba el padrón de militantes del PES a nivel estatal.



El presidente del Tjebc, Martín Ríos Garay, dijo que el Tribunal resolvió un recurso de inconformidad interpuesto por el PRI contra un acuerdo del Consejo General del Ieebc.



Dicho recurso era relativo a la aprobación del dictamen de la Comisión del Régimen de Partidos Políticos y Financiamiento sobre el cumplimiento del porcentaje mínimo de afiliados del PES para mantener su registro como partido estatal.



La queja del PRI era que durante el procedimiento y no obstante que hizo solicitudes en diversas ocasiones, no le fue proporcionada la información para verificar que el acuerdo estaba apegado a la legalidad y constitucionalidad.



El Tribunal consideró procedente la impugnación al quedar demostrada la solicitud de información y que esta no fue proporcionada.



Por ello se revocó el dictamen y se dio la orden a la Comisión de entregar la información correspondiente, para posteriormente resolviera lo que correspondiera conforme a derecho.



“Se repone el procedimiento para que le notifiquen al partido (PRI) la información que solicitó y posteriormente resuelva el Consejo General lo conducente”, detalló.



Ríos Garay puntualizó que el proceso realizado por el PES para validar su padrón de militantes se mantiene y no fue materia de análisis.