Anapromex señala colaborará con autoridades

MEXICALI, Baja California(GH)

El grupo Anapromex se pronunció a favor de colaborar con la autoridad cuando un vehículo con láminas de identificación se encuentre vinculado a un ilícito, ya que cuentan con un padrón de registro de usuarios, informó Fidel Villanueva.



El presidente de la agrupación reiteró que expiden láminas y no placas por un pago único de hasta mil 600 pesos y ya cuentan con más de 12 mil autos afiliados.



Reiteró que para expe- dir las láminas, solicitan que los autos cuenten con seguro de daños a terceros.



El presidente precisó que el SAT puede decomisar los autos a través de un decreto pero no por operativos aleatorios.



“Cuando quiten los carros vamos por ellos y los recuperamos, no pueden quitarlos, carro que quita Hacienda es un carro que recuperamos”, afirmó.



Ante las recientes declaraciones de diputados federales sobre regulación en el tema, dijo que son mentiras.