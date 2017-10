Un último esfuerzo por la vaquita

MEXICALI, Baja California(GH)

En una última oportunidad para salvar a la vaquita marina, se reuniría personal militar, de la marina y los tres niveles de Gobierno, pactando una cita en el puerto de San Felipe, Baja California, el pasado 5 de octubre.



El evento cobraría trascendencia, ya que organismos y gobiernos ajenos a México han advertido que la extinción de la vaquita no sólo sería una vergüenza, sino castigado por los mismos preceptos establecidos en acuerdos ambientales que ha pactado la nación.



La mira mundial estaría en ese pequeño puerto donde habitan un poco más de 16 mil personas, que han sido fuertemente golpeadas por las políticas ambientales que prohibieron el principal pilar de su economía, la pesca.



Fue así que el equipo de LA CRÓNICA, a tempranas horas de dicha fecha, partió desde Mexicali, conla encomienda de informar sobre la nueva estrategia del Gobierno, en la que sólo habían adelantado la obtención de delfines entrenados para encontrar a la vaquita.



El sitio está ubicado a unos 3 kilómetros de la zona turística en el lindero marítimo. Desde la angosta carretera que lleva hacia la entrada de la estación, había largas filas de marineros resguardando el inmueble y a la expectativa del arribo de los altos funcionarios.



Llegamos al puerto justo 20 minutos antes de que diera inicio el evento protocolario en el que se develaría una placa con la leyenda que hace alusión a la nueva Estación de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima de la Secretaría de Marina (Semar).



Al bajar de la unidad un grupo de marinos se acercaron para indicar por donde entrar, el ambiente estaba controlado en su totalidad, al estilo de un corral nos arrearon hasta la zona acordonada que limitaba la movilidad de los periodistas.



Nos ubicaron justo en el centro del evento, por la derecha estaban los alumnus acalorados de la Secundaria Técnica Pesquera #6, y por la izquierda los diversos funcionarios y políticos de todos los niveles.



Justo a las 10:00 horas hicieron presencia los personajes que promovieron la flamante estrategia “Vaquita CPR” (Conservación, Protección y Recuperación), quienes entraron blindados por los elementos de seguridad.



El titular nacional de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Rafael Pacchiano Alamán, tomó el micrófono para dar su mensaje.



Pacchiano desfiló entre su auditorio con un aspecto costeño, vestido con una guayabera blanca, pulseras informales, siendo el único desfajado, pero muy “a hoc” con la ocasión, que le dio seguridad en el transcurso de su oración.



Los medios estábamos a la expectativa de los datos relevantes y el fundamento científico que respalda la nueva estrategia.



Prosiguió con la conducción del evento, el almirante Francisco Soberón Sanz, titular federal de la Semar, quien vestía todo de blanco de forma impecable, así como el discurso que ofreció con el semblante duro que caracteriza a los militares.



Un total de 25 minutos fueron suficientes para terminar con la ceremonia y para empapar de sudor a los marineros que permanecieron en una agonía inmutable en pleno rayo de Sol, los protagonistas del evento rápidamente se resguardaron en la base naval.



Un grupo de aproximadamente 30 periodistas subimos a una de las embarcaciones que usualmente activan cuando se realiza una búsqueda, rescate o vigilancia marítima. Los marinos con su típico traje blanco, dieron las instrucciones de cómo acceder a la unidad que viajaría hasta la base que fungirá como santuario de la vaquita marina a unos cuantos kilómetros de la costa.



Después de instalar todas las medidas de seguridad como salvavidas y revisiones generales a la embarcación, la unidad zarpó, acompañada de otros dos barcos de menor tamaño, con la leyenda “Rescate”.



Durante el viaje el barco iba aumentando la velocidad, al punto que el ruido del motor, amortiguaba las pláticas entre tripulantes, aunado al intenso viento, pero refrescante, que suele ofrecer el mar abierto.



Avanzados 20 minutos, llegamos a la base que será el santuario de la vaquita marina, una instalación de tipo oficina flotante, con letras de considerable tamaño que decían “OCEÁNICA”.



El capitán se detuvo por varios minutos para que los reporteros capturaran las imágenes que llegaron hasta los lectores de esta Casa Editorial, para así avanzar de vuelta a tierra firme.



Un barco fuera de lo común avistamos en ese momento, ya que ondeaba en el asta una bandera similar a la de los legendarios piratas de antaño, pero diferencia- da por un cráneo y dos tridentes en forma de “X”.



Se trató del barco de la asociación internacional Sea Shepherd, la cual se abocó al Mar de Cortés, con el fin de proteger la fauna y el hábitat marítimo, lo que ha provocado ríspidos encuentros con los pescadores de San Felipe.



Pasados los 40 minutos culminó el recorrido que la Marina activa cuando se busca rescatar a una persona, vigilar que no haya pesca furtiva y para el avistamiento de vaquitas marinas.

La tripulación bajó del barco, aún con la sensación de movimiento que provoca flotar en el mar, algunos tristes por la ilusión de ver frente a frente a la marsopa más pequeña del mundo.



Regresamos a la base, con la sorpresa de que en 40 minutos ya no había rastro alguno de los expertos en el tema, pues se retiraron por alguna zona restringida, ya que nunca volvieron para atender a los medios, dejando en el aire numerosas dudas que aclarar.



Posteriormente nos informaron que Pacchiano y su equipo recibió y liberó en los corrales acuáticos a cuatro delfines que llevan el nombre Andrea; Fathom; Katrina y Splash, aunque en un inicio habían anunciado la entrega de cinco, los cuales fueron otorgados por Estados Unidos.



Los delfines se encargarán de rastrear a la vaquita marina, con el fin de que los científicos las capturen y desarrollen un método para reproducirlas en cautiverio y así aumentar su densidad poblacional, que se advierte que es inferior a las 40.



Esta lamentable cifra se determinó pese a la imposición de una veda que ha mantenido a San Felipe sumergido en la recesión por dos años, siendo esta estrategia un último golpe timón, del que el mundo estará expectante.