IEEBC reserva como confidencial información de Morena y PES

MEXICALI, Baja California(GH)

El Comité de Transparencia y Acceso a la Información del Instituto Estatal Electoral de Baja California (Ieebc) decretó la confidencialidad y reserva de información referente a Morena y el Partido Encuentro Social (PES)



En sesión extraordinaria, el Comité sometió a votación y análisis dos acuerdos emitidos por la Coordinación de Partidos Políticos y Financiamiento del Ieebc en respuesta a solicitudes de información en el portal de Transparencia.



En primera instancia, se decretó la confidencialidad de la información relativa a las cuentas bancarias del partido Morena.



Javier Bielma Sánchez, coordinador Jurídico del Ieebc, indicó que el criterio para este decreto viene estipulado en la reglamentación electoral.



Debe darse porque si se difunde esta información, facilitaría a cualquier persona interesada en afectar el patrimonio del titular de la cuenta el realizar conductas tendientes a este fin, señaló.



Se pudieran cometer delitos como el fraude, el acceso ilícito a sistemas informáticos, falsificación de títulos de créditos, entre otros que pudieran ocasionar un perjuicio.



En la otra solicitud, se pidió que se diera a conocer el padrón de afiliados de todos los partidos políticos.



El Instituto declaró la incompetencia por declinatoria en lo relativo a los partidos nacionales, ya que estos padrones tienen que revisarse con el Instituto Nacional Electoral (INE).



Sobre los partidos locales, se declaró la reserva del padrón de afiliados del Partido Encuentro Social (PES) a nivel estatal.



Aunque los padrones deben ser públicos, en este caso existe una particularidad, porque la normatividad nacional establece un lineamiento que señala que los padrones locales serán publicados cuando la decisión de avalar su registro quede firme.



No obstante, no ha quedado firme ya que el padrón de militantes del PES fue impugando por el PRI el pasado 5 de septiembre.



Por ello, no se puede dar a conocer de manera pública el listado de militantes de este partido.