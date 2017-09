Solicitantes de plebiscito de TJ se reunen con Consejo del IEEBC

MEXICALI, Baja California(GH)

Solicitantes de plebiscito contra el alza al transporte y la concesión del servicio de alumbrado público de Tijuana, se reunieron con el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California (Ieebc).



Representados por Carlos Atilano Peña, el grupo de solicitantes se reunió con los integrantes del Consejo General del Ieebc para intercambiar puntos de vista y hacerles ver la importancia del desarrollo de este instrumento de participación ciudadana.



Previo a la reunión, Atilano Peña indicó que la solicitud de plebiscito fue interpuesta el pasado 28 de agosto en las oficinas del Instituto.



Son dos puntos que se solicitan en el plebiscito: uno es el aumento a las tarifas del transporte público, que fueron elevadas de 12 a 20 pesos, representando un alza del 58%.



El segundo punto era el referente a la pretensión de entregar a una empresa privada la concesión del servicio de alumbrado público por 15 años.



Los números que se manejan, advierten que se va a hipotecar a la ciudad por cerca de 5 mil 200 millones de pesos, señaló.



Estos puntos fueron aprobados por el Cabildo de Tijuana en sesiones extraordinarias, puntualizó.



Lo que se quiere hacer ver a la autoridad electoral, indicó, es que tienen las atribuciones para llevar a cabo el plebiscito, porque la Constitución los faculta y obliga.



“No es válido que se nos remita a la autoridad municipal porque no existe una instancia en Tijuana creada o instalada para que le de vida al plebiscito”, manifestó.



Atilano Peña comentó que no existe temor en los solicitantes a que ocurra lo sucedido con los jóvenes del Frente Estudiantil Mexicalense (FEM), cuyo recurso fue demorado por el 21 Ayuntamiento de Mexicali.



Reiteró que no hay justificación de remitirlo al Municipio porque se está acreditando que no hay instancias para llevarlo a cabo y los Reglamentos son demasiado obsoletos.



Incluso, dijo, están fuera de la Ley al exigir mayores requisitos que los exigidos por la propia Constitución.



Se están tomando las medidas para que no suceda lo mismo, agregó, porque no se deben anular los derechos de las más de 15 mil personas que signaron esta solicitud.



Añadió que de no poder llevarse a cabo, la solicitud será remitida al Instituto Nacional Electoral (INE) para que atraiga este procedimiento.