Inician procesos de embargos por deuda de predial

MEXICALI, Baja California(GH)

La Tesorería Municipal ha comenzado a realizar el Procedimiento Administrativo de Ejecución (PAE) a los grandes deudores del impuesto predial y deben de pagar su adeudo antes de finalizar el año, informó el tesorero Saúl Martínez Carrillo.



Indicó que a partir del mes de junio, los trabajos de la Tesorería Municipal se enfocaron en realizar requerimientos, específicamente hacia los grandes contribuyentes con rezago en el pago del impuesto predial.



Particularmente, estos grandes deudores pertenecen a empresas constructoras y del ramo inmobiliario, así como dependencias de Gobierno como el Infonavit.



Lo que se está haciendo es reunirse con cada uno de estas empresas notificadas para informarles que se ha iniciado el PAE en su contra.



En estas reuniones se está buscando establecer alternativas de pago a estas empresas y, a pesar de que se puedan llegar a acuerdos, el PAE seguirá su curso hasta que no se liquide la deuda.



Si las empresas hacen el pago de su adeudo, el PAE se deja sin efecto, pero si no se paga se comenzarán a realizar los embargos.



Puntualizó que estas empresas deben de solventar sus adeudos de manera obligatoria durante el presente año.



“Nosotros tenemos un pronóstico y una Ley de Ingresos que cumplir, y viene una temporalidad en términos del cobro del impuesto predial y una serie de obligaciones derivadas del ejercicio de gasto que se deben cumplir”, expresó.



Hay empresas a las que se les han hecho más de 2 mil notificaciones, otras cerca de 250 y en las demás varía el número, agregó.



Martínez Carrillo explicó que muchas de estas empresas tienen que hacer la individualización de sus cuentas, porque hay casos donde estos predios dejan de ser comerciales y ya son habitacionales al pasar a manos de un ciudadano.



No obstante, si el predio ya fue traspasado a un particular, necesariamente tuvo que entregarse libre de gravámenes.