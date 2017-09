Falta más capacitación sobre autismo

MEXICALI, Baja California(GH)

El autismo es un trastorno que los expertos en salud aun no dominan al 100%, lo que ha provocado numerosos casos donde los niños no fueron diagnosticados en tiempo o se ve mermada su calidad de vida.



Así lo informó Karina Kuljasha, presidenta de la Fundación Auti, la cual funge canalizando a las personas con autismo a las dependencias y apoyos que pueden abonarle a una mejor integración.



Bajo esta necesidad es que emprendió la fundación un proyecto de jornadas de capacitación en autismo, bajo la instrucción de diversos ponentes que han demostrado avances más adelantados en sus países de origen.



Entre ellos destacó a Daniel Comin, fundador de “Autismo Diario España”; Elaime Maciques, máster en psicopedagogía de Cuba CU y Leonardo Farfan; y Amasperger de Chile CL.



“En México hasta el día de hoy no tenemos gente experta en profesionalizar los servicios para las personas con autismo, dentro del sector salud hay mucha falta de información y preparación, lo mismo pasa en el sector educativo”, aseveró.



“Muchas veces los niños son rechazados de las mismas escuelas, por lo que nos dimos a la tarea de realizar lo que las autoridades no hacen que es profesionalizar a la gente involucrada a la atención”, detalló.



Las jornadas serán del 2 al 7 de octubre en el Centro Estatal de las Artes (Ceart), con un lapso de cuatro horas en la mañana y cuatro horas en la tarde, comentó la representante de de la fundación Auti.



El evento tendrá capacidad para 200 personas, aclaró que el perfil de expertos ideal serían psicólogos, pediatras, psiquiatras, médicos en general, terapeutas, enfermeros y trabajadoras sociales.



Para inscribirse indicó que deben de ingresar a www.autifundacion.org y llenar el registro, o para más información al 6862616123.



FALTA APOYO



Kuljacha informó que la fundación Auti tiene todo el mes de septiembre fuera de operatividad debido a que no tienen recursos, precisó que nunca han vivido de apoyos gubernamentales.



“De enero a julio estuvimos apoyando con terapias, trabajamos con gente que no tiene recursos para pagar o las mamás que no pueden llevar a sus hijos hasta los Centros de Atención Múltiple (CAM)”, declaró.



Comentó que tenían una maestra y una psicóloga para los niños que requieren una atención diaria, pero por falta de recurso no solventaron sus sueldos, por lo que esperan regresar a operar en próximos meses.



Concluyó que hay mucha gente que está atendiendo el autismo sin ninguna especialidad, desde la formación en las universidades falta la concientización del trastorno autista, por lo que la desinformación ha venido a vulnerar a este sector.