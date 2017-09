Yoselyn gana batalla al cáncer

MEXICALI, Baja California(GH)

Un día Yoselyn comenzó a llorar, tenía calentura y empezó a batallar para caminar, el diagnóstico fue un tumor junto al cerebelo. La pequeña tenía 7 meses de edad cuando le diagnosticaron Astrocitoma Quístico.



Cuando comenzó con los síntomas, fue llevada de inmediato al Hospital General donde le diagnosticaron una posible infección en la columna vertebral porque caminaba de lado.



Fue una tomografía la que reveló el tumor que abrazaba parte del cerebelo.



Aunque el tumor no era de gran tamaño, acumuló agua en el cerebro por lo cual tuvo que tener una válvula para drenar el líquido.



A los dos meses del diagnóstico fue operada y fue retirado por aspiración la mayor parte del tumor y quedó en coma inducida por cuatro días.



Recibió seis quimioterapias y su cuerpo comenzó a mejorar.



Ahora se encuentra en revisión cada año, ya tiene 10 años de edad y será permanente el monitoreo para prevenir cualquier resurgimiento de las células cancerígenas.



Su madre Bianca Ramírez Palacio comentó que han pasado una situación muy difícil y es consiente que parte del tejido queda inminentemente adherido al cerebelo.



“Yo me sentía que me quería morir y deseaba luchar por ellos…” “Tenía otro niño y lo descuidé, pero todo esto nos unió más a la familia y con las amistades”, comentó la madre.



Yoselyn ahora es un ejemplo de fortaleza y supervivencia. “Deben ser fuertes, los niños que sufran una enfermedad como la mía, deben de luchar como yo lo hice porque pueden sanar”, comentó.



VIAJE A DISNEY



Ahora el sueño de Yoselyn es viajar a Disney, a través de la Fundación Estar Bien de Alma Quiroz.



Serán 33 niños los que buscan conocer el parque temático de Mickey Mouse, para ello ocupan padrinos.



En la página de Facebook de la fundación se encuentra la planilla con los 33 recuadros que se irán abriendo conforme se junte el apoyo de 275 dólares por cada niño o niña que es aleatorio.



El apadrinamiento incluye el costo de transportación, hospedaje, las entradas al parque, comidas y atención médica porque algunos niños van bajo tratamiento.



El viaje se realizará el 28 y 29 de septiembre y el apoyo económico puede ser total o parcial.



Todos los apoyos se transparentarán a través de la fundación que mostrará los nombres de quienes depositan, al menos que se solicite sea anónimo.



La mayoría de los niños no conocen Disney y todos padecen de cáncer por afectaciones como tumores, leucemia, entre otros diagnósticos.



Si usted puede donar la cuenta bancaria es 4157692 en cuenta Perfiles de Banamex para depósitos en pesos o contactarse con Alma Quiroz, de la fundación al celular 6861529810.



En agosto del año pasado fueron más de 23 niños a Disney y LA CRÓNICA fue testigo del recorrido de los menores que con entusiasmo y alegría observaron a sus personajes favoritos y se admiraron al ver el clásico castillo de Disneyland.