Autos chocolate es un problema que debe ser regulado: Canaco

MEXICALI, Baja California(GH)

Los autos de importación ilegal o con placas apócrifas son un problema que debe ser regulado por el Gobierno Federal, Estatal y los diputados locales, señaló Juan Ramón López naranjo.



El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) explicó que Hacienda no ha aceptado la regularización.



Criticó que la Federación impida la importación de autos modelos del año 2000 al 2006 cuando son los mismos que circulan en Estados Unidos y en aquel país aprueban los permisos de contaminación ambiental.



Los autos con placas de Onappafa o Anapromex circulan en la ciudad y muchos de los delitos que se comenten en la entidad es en dichos vehículos, afirmó.



López Naranjo precisó que la entrada de autos es muy complicado poder evitarlo, porque muchos residentes ciudadanos de Estados Unidos viven en Mexicali y pueden pasar autos constantemente.



“Es un tema difícil de controlar, los diputados deben tomar el problema como problema de seguridad estatal, porque cuando pasa un accidente y dejas abandonado el auto, no sabes de quien es por no estar registrado”, señaló.



“No se sabe si esas empresas pagan impuestos, pero lo que cobran es ilegal, los ciudadanos lo pagan de buena fe, pero ese documento no tiene validez…”.



“El gobierno puede decomisar los autos porque no tiene validez el documento pero hacen caso omiso las autoridades, hay un desorden”, puntualizó el presidente de Canaco.