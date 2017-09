Toman escuela por falta de aire acondicionado

MEXICALI, Baja California(GH)

Debido a la nula respuesta por parte del Sistema Educativo Estatal (SEE) ante el problema de la falta de equipos de aires acondicionados, padres de familia tomaron la escuela primaria 24 de febrero de fraccionamiento Mirasol.



Victoria Ochoa, madre inconforme, precisó que de las 17 aulas que se tienen, solamente seis cuentan con sistema de refrigeración los cuales a mediodía dejan de servir, por lo que se deben retirar a los estudiantes.



“Se le planteó al director que niños de nuevo ingreso tuvieran clases días rotativos, lo cual sirvió como solución, pero nomás se les da clases una vez a la semana a los niños”, manifestó.



Desde el cierre del ciclo pasado se han estado presentado esta clase de problemas, lo cual ha afectado a poco más de 600 alumnos que toman clase de manera diaria y quienes no han tenido respuesta.



“Queremos que Gobierno y Sistema Educativo vengan a poner los aparatos de refrigeración y que tengan clases los niños, ya hemos mandado firmas y hasta ahora nos han ignorado”, comentó.



Por su parte, Arturo Castañeda, director de la escuela, refirió entender la inquietud de los padres de familia, ya que las condiciones de trabajo no son las óptimas para los menores que van a clase.



“Las condiciones en las que estamos trabajando con nuestros niños son lamentables, tenemos once salones que no están en promedio de trabajar, son cinco aparatos que necesitan reemplazo y otros que robaron”, dijo.