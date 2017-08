Falla manejo de aguas negras en la entidad

MEXICALI, Baja California(GH)

A pesar de las inversiones millonarias que se han aplicado en la restauración de las plantas de bombeo de aguas residuales de la Comisión Estatal de Servicios Públicos (Cespm) hace falta trabajar en una cultura del uso del agua entre los usuarios domésticos.De las 300 mil cuentas de servicio de agua que tiene la paraestatal, cerca del 90% son de usuarios domésticos, que generan el mayor volumen de descargas en las redes sanitarias de drenaje de la ciudad, en comparación con las industrias y comercios en Mexicali.Llantas, animales muertos, televisores y hasta sillones despedazados han llegado a las plantas de bombeo de aguas residuales, en ocasiones causando afectaciones al mismo servicio y a los equipos de bombeo, explica Isaac David Vizuett Herrera, subdirector de Agua y Saneamiento de la Cespm.Y son precisamente los desechos sólidos los que han generado mayor problema a las redes de drenaje sanitario, agrega, incluso mayor que el de las descargas industriales y comerciales, pues éstas se encuentran reguladas bajo la norma NOM-002-Semarnat.La Cespm recibe aguas residuales de 114 industrias y unos 2 mil 500 comercios, de los cuales el 80% incumplen las normas de descargas.Aunque parte de las descargas, ya tratadas, terminan en el Río Nuevo, éste es alimentado en mayor medida por aguas de desecho agrícola, así como otras descargas irregulares por asentamientos irregulares aledaños a su cauce, donde no se encuentra entubado. Todo eso, termina en Estados Unidos.El uso y descarga de aguas de los usuarios domésticos de la Cespm es de 76.52%, mientras que la Industria y el Comercio representan sólo el 23.48% del uso y descarga, apunta un reporte de la paraestatal para este 2016.Cerca de 296 mil cuentas que maneja la Cespm, corresponden a usuarios domésticos en la zona urbana y del Valle de Mexicali, señala el reporte. El resto de las 300 mil cuentas, corresponden a industrias y comercios.En total, la Cespm surte y recibe aguas residuales de 114 industrias y unos 2 mil 500 comercios, entre los que se encuentran restaurantes y talleres mecánicos, de los cuales se han detectado que un 80% incumple en la norma de descarga, según el propio director del organismo.Francisco Javier Paredes Rodríguez comentó que a ni una de las empresas se les ha sancionado, sólo se les dio un tiempo para que subsanaran la situación, las cuales serán verificadas a partir del segundo semestre de este año. La mayoría por sus descargas de grasas en el alcantarillado sanitario.A esta situación se ha sumado Canacintra, a efecto de implementar programas para regular a las empresas e industrias en la autorregulación de descargas y el tratamiento de las mismas, comentó Vizuett Herrera.Hasta el momento, asegura el subdirector de Agua y Saneamiento, han sido inspeccionadas el 89% de las Industrias y Comercios en la ciudad.Siete de ellas han presentado convenios por incumplimiento de la norma para descargar y se les ha brindado asesoría para realizar un tratamiento conjunto o asesorarles en modificar procesos. Otras cinco aún cuentan con irregularidades y cuatro se encuentran bajo procedimiento administrativo para sanción.La planta de tratamiento de aguas negras Zaragoza procesa mil 300 litros de agua por segundo, mientras que en Las Arenitas son 840 litros por segundo. Parte del agua tratada va a dar al Río Nuevo.Desde la reforma a la Ley que Reglamenta el Servicio de Agua Potable en el Estado, en el 2016, la Cespm obtuvo atribuciones para inspeccionar descargas industriales y comerciales, así como para sancionar incumplimientos.Anteriormente, este trabajo le correspondía a la Secretaría de Protección al Ambiente.Actualmente cuenta con seis personas para realizar esta labor y en promedio se llevan a cabo cuatro inspecciones diarias y se espera que en este año, el 100% de industrias y comercios hayan sido inspeccionados y advertidos sobre posibles irregularidades en sus descargas.Gran parte de la infraestructura sanitaria de Mexicali ya cumplió su ciclo de vida y en los últimos años ha sido necesario reponerla, sobre todo en los asentamientos con mayor antigüedad en la ciudad, como en el primer cuadro de la ciudad o sus colonias aledañas.Una de las obras con mayor impacto fue la remodelación de la Planta de Bombeo de Aguas Residuales 1, ubicada sobre la calle Heroico Colegio Militar, con una inversión de poco más de 32 millones de pesos y que bombea cerca de 600 litros por segundo a la planta de tratamiento Zaragoza.La reposición de cárcamo, concretos, bombas, cableados, arrancadores y todo un sistema de operación autónomo en caso de apagones eléctricos, se encuentra ya en funcionamiento desde el mes de abril de este año.Es en esta planta donde, según trabajadores y el propio director de Agua y Saneamiento, aseguran han llegado a aparecer televisores, aparatos eléctricos, animales muertos, sillones, llantas y otros desechos sólidos, provenientes de descargas industriales.A principios de julio, la Cespm presentó el Plan Estratégico de Saneamiento para la Ciudad de Mexicali, ante la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado (Sidue), Conagua, la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) y la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza (Cocef).Se trata de un plan a 10 años, que permitiría modernizar el sistema de alcantarillado sanitario, así como las plantas de bombeo de aguas residuales, con un costo proyectado total de 3 mil 100 millones de pesos, explicó Vizuett Herrera.Tan sólo para la primera etapa se requerirían 1 mil 200 millones de pesos, que incluye la modernización de tres plantas de bombeo de aguas residuales ubicadas en las zonas urbanas con mayor antigüedad en la ciudad.Clasificado como uno de los ríos más contaminados de Norteamérica por el Departamento de Salud y Servicios Humanitarios de Estados Unidos (Usdhhs, por sus siglas en inglés), el Río Nuevo nace en Mexicali con aguas residuales de retorno agrícola.En su paso por la zona urbana, recibe otras descargas irregulares, situación que cambió hasta su entubamiento, alrededor de 1997. Una gran parte sigue al aire libre y ahí se pueden encontrar desechos sólidos, desde plásticos, muebles, llantas, animales muertos y bolsas de basura doméstica.Este río termina en el Mar de Salton, al Norte del Condado Imperial, en California, y conduce cerca de 7.6 metros cúbicos por segundo, es decir, unos 7 mil 600 litros por segundo, con cauce hacia Estados Unidos. Se estima que el 75% son aguas de drenaje agrícola y sólo el 25% es de aguas tratadas.El contacto o ingesta con el agua que conduce este Río es considerado altamente peligroso, de acuerdo al Comité de Restauración del Río Nuevo de Calexico.Cada dos meses, los organismos de México y Estados Unidos en esta zona de la frontera se reúnen para dar seguimiento a los trabajos de rehabilitación y mejora de las descargas en el Río Nuevo, establecidas en el Acta 264.Los drenes Tula, Internacional y otros ubicados en la zona Poniente de Mexicali, son abastecidos con aguas de residuos agrícolas y de engorda de ganado. Al ser aguas sin tratar, representan un grave riesgo para la salud por su contacto o ingesta.La remodelación de las plantas de bombeo de aguas residuales obligó a la Cespm a verter, hasta en tres ocasiones, aguas negras de usuarios domésticos que no fueron tratadas en el Río Nuevo tan sólo en este año, explica el subdirector de Agua y Saneamiento de la Cespm.Vizuett Herrera estimó que en total se descargaron unos 4 millones de metros cúbicos de aguas negras domésticas en estos eventos, que se encontraban programados y de los cuales se habían notificado a las autoridades de California y Estados Unidos.Durante estos eventos, el Departamento de Salud Pública del Condado Imperial (Icphd, por sus siglas en inglés) emitió alertas públicas sobre las descargas y los niveles de contaminación que podría generar. En Mexicali, no se lanzaron alertas. El tercero y último de estos eventos ocurrió el pasado 16 de marzo.Las deficiencias en el tratamiento de las aguas residuales en el Estado han provocado que tenga playas y ríos altamente contaminados, que según expertos ponen en riesgo la salud de los humanos.Sin embargo, los llamados de alerta no vienen de las instituciones, sino de investigadores o de organizaciones de Estados Unidos, a donde muchos de los litros de aguas contaminadas tienen como destino.De acuerdo a declaraciones de especialistas, una de las condiciones que agrava el problema es la falta de coordinación entre las autoridades, las cuales buscan deslindarse del problema.Las comisiones de Servicios Públicos son las responsables de la calidad del agua que sale de sus plantas, pero una vez que toca un arroyo pasa a ser responsabilidad de Conagua y entonces se pisan los pies y no hay claridad de quién es la responsabilidad, dijo el investigador titular del Instituto de Investigaciones Oceanológicas de la UABC, Leopoldo Mendoza Espinoza.Además existen divergencias entre lo que ocurre con las descargas que son arrojadas al mar en la zona costa del Estado, ya que mientras en Estados Unidos las playas son cerradas para la recreación, en México son pocos los días que existe esta limitante.Como ejemplo está el año 2016, cuando las playas de Imperial Beach, que se encuentran cerca del muro fronterizo, se mantuvieron cerradas hasta por 240 días por la contaminación generada por el Río Tijuana.Situación similar a lo que ocurre en Mexicali con el Río Nuevo, clasificado como uno de los ríos más contaminados de Norteamérica por el Departamento de Salud y Servicios Humanitarios de Estados Unidos (Usdhhs, por sus siglas en inglés).REDACCIÓN GHAl drenaje de Mexicali van a parar toneladas de desperdicios diversos, desde aparatos electrodomésticos hasta cadáveres de animales.-La Planta de Tratamiento de Agua Zaragoza procesa 1 mil 300 litros de agua por segundo.-La Planta de Tratamiento de Agua Las Arenitas procesa 840 litros por segundo.Todas provienen de descargas de aguas negras de la ciudad.-El 75% de estas aguas tratadas se va a plantas termoeléctricas, agricultura, riego de áreas verdes y a compensación ecológica (descarga en el Río Hardy).-El resto se descarga al Río Nuevo y terminan en el Mar de Salton, en el Condado Imperial, California.