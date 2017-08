Estiman 30% de mujeres con virus del papiloma

MEXICALI, Baja California(GH)

Según estadísticas emitidas por expertos en Ginecología, en Baja California el 30% de las mujeres tiene virus del papiloma humano (VPH).



Esto convierte a la entidad en una de las primeras a nivel federal en cuanto a números de casos registrados, confirmó Yolanda Elizabeth Benítez Benítez, ginecóloga y obstetra.



Precisó que este virus en el 99% de las lesiones lleva al cáncer cervicouterino.



Baja California se posiciona como uno de los estados con más casos de VPH, por diversos factores como el hecho de ser un Estado fronterizo, explicó Benítez Benítez.



“Tenemos los virus de más alto riesgo que son el 16 y el 18 a nivel nacional, aquí se ha comprobado que en México es el 16 pero aquí es un poco más alto, con el 18”, refirió al respecto.



Está establecido y en base a muchas dudas ante esto, la única forma de contagiar el virus es a través de actividad sexual, a menos de que se tenga contacto con algún material contaminado.



“Debe ser inmediato porque el virus no puede sobrevivir en otros medios.



“Los hombres son transmisores, sin embargo, muchos de ellos no padecen el virus, nada más lo transmiten”, puntualizó Benítez Benítez.



Si bien el cáncer cervicouterino es uno de los más prevenibles en todo el mundo, tanto a nivel nacional como mundial es uno de los principales cánceres, señaló la especialista en Ginecología y Obstetricia.



“Si se detecta a tiempo se puede tratar, dependiendo el estadio en el que lo detectes puedes determinar si la mujer puede sobrevivir o puede fallecer”, agregó.



Un tabú que se ha señalado por años sobre este padecimiento, es la aplicación de la vacuna.



Ésta se aplica a niñas de nivel de Primaria, pero está restringida su aplicación en las menores dependiendo de su edad.



“Se supone que las niñas que aún están en la Primaria, aún no han iniciado vida sexual, el virus del papiloma humano solamente se transmite por esta vía, por lo cual se trata de proteger a estas pacientes.



“Las que ya han estado en contacto o ya han tenido una relación pueden padecer este virus que es el precursor de este cáncer”, comentó Benítez Benítez para finalizar.



Prevención



-Para prevenir el cáncer de cuello uterino se recomienda;

-Vacunación contra la infección por el VPH (protege contra los tipos de VPH 16 y 18 asociados al 70% de los cánceres de cuello uterino).

-Uso del condón (reduce en 70% la transmisión del VPH).

-Detección oportuna y tratamiento de lesiones precancerosas.

-Evitar el consumo de tabaco.