Planear y ahorrar, claves para viajar

MEXICALI, Baja California(GH)

y tener efectivo para salir de vacaciones.La familia Escárcega vive en Londres y refirió que la economía es similar con México, en ambas es necesario ahorrar y planificar los gastos.César Escárcega explicó que para poder salir a pasear al Bosque con toda la familia, desde el nieto hasta el abuelo, ahorra por tres o cuatros semanas.Pero durante dichas semanas, sacar cuentas de los gastos semanales, planifican qué comprar y qué no, para realizar la despensa buscan ofertas.“Y es que el sueldo no alcanza y a veces es necesario tener dos trabajos”, dijo.Beatriz Escárcega vive en Londres y con su familia ahorran y planifican las vacaciones familiares para regresar cada 5 años a Mexicali para convivir con su familia.“La economía allá es muy similar, ganas más pero todo es más caro…”.“Cuando estamos allá, casi no salimos, juntamos para las vacaciones, planeamos y compramos ofertas porque la vivienda es muy cara, las rentas son muy elevadas y es muy difícil poder comprar una casa…”.“La ventaja es que el Gobierno aplica un subsidio para quienes no pueden completar para la renta”, comentó Beatriz.César comparó que mientras en México hay muchas familias que pierden su casa por no poder pagarla.Una salida familiar puede ser económica con planeación.Por ejemplo en el Bosque y Zoológico de la ciudad una familia de 4 personas puede acudir al área acuática, disfrutarlo durante todo el día por 200 incluyendo la entrada.Ya que de martes a viernes el área acuática cuesta 35 pesos y la entrada a 20 pesos adultos y niños 10 pesos.En fin de semana el mismo paquete sería por 360 pesos para los cuatros integrantes de la familia, que comparado con un restaurante o salida al cine, es menor el ingreso y conlleva mayor convivio entre los miembros de la familia.Además en pocas semanas se pondrá en el área de Zoológico al borrego cimarrón, por su estado de salud en mejora, anunció José Luis García Chavira, director del bosque.La leona recién recuperada de un domicilio, dijo, se encuentra con salud positiva, adaptándose al lugar y en proceso de resguardo por parte de Profepa, por lo cual no está en proyecto de exhibirse.Los grandes felinos son de las principales atracciones del Bosque y Zoológico de Mexicali.Taquilla Bosque-Adultos 20 pesos-Niños 10 pesos-Paquete adicional por 60 pesos (incluye el tren, carrusel, tobogán y lancha).-Área acuática.-Martes a viernes 35 pesos-Fin de semana 70 pesos-Las áreas de palapas, mini zoo, Zoológico y asadores son gratuitas.