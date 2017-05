12 estacionamientos tienen requerimiento de Administración Urbana

MEXICALI, Baja California(GH)

Un total de 12 estacionamientos, tanto privados como ubicados en plazas comerciales, han sido requeridos por el Ayuntamiento de Mexicali para que cumplan con el Reglamento Municipal.



Lo anterior fue informado por el regidor Diego Echevarría Ibarra, quien realizó una propuesta para regular los estacionamientos en el Municipio.



Dijo que la Dirección de Administración Urbana Están le informó que estaban listos 12 requerimientos hacia estacionamientos privados o ubicados en plazas comerciales, con algunos puntos que deben de solventar y que vienen en el Reglamento.



Al no cumplir con las obligaciones que marca el Reglamento, se prevé que la dependencia municipal les hará la advertencia de que no deben de cobrar mientras no se cumpla con lo establecido.



Agregó que se está buscando otorgar 20 minutos de cortesía a los usuarios de los distintos estacionamientos que hay en la ciudad.



Además se pretende que cumplan cabalmente con los servicios que marca el Reglamento, porque si están cobrando tiene que ser por algún servicio, no sólo por el cajón del estacionamiento.



