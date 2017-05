Urge acelerar la donación de órganos

MEXICALI, Baja California(GH)

Una de las necesidades que se requieren para poder acelerar la donación de órganos en el Estado, es la creación de un laboratorio de pruebas cruzadas.



Ese laboratorio tiene la funcionalidad de medir la compatibilidad entre el donador y el receptor de órganos, dijo el secretario técnico del Consejo Estatal de Trasplantes de Baja California, César González Muñoz.



Es por eso que es necesario la cultura de donación y urge el equipo de donación para poder actuar rápido.



Indicó el especialista que actualmente dichas pruebas se realizan en otros estados como Sinaloa o Puebla, lo que representa un retraso en el proceso del trasplante.



“Actualmente se está contemplando traer otro equipo en comodato del Estado de Sonora”.



“Se contempla para finales de este año se tiene que tener, esa es la meta que tenemos, para que ya en el Estado se cuente con este laboratorio”.



“El siguiente paso es contemplar este equipo, porque ahorita ya se ha dado el paso básico que era en la cultura de donación, donde creemos que ya hemos avanzado pero debemos ir a la par”, declaró el experto médico.



La ubicación de dicho laboratorio aún no se determina, pero será el Sector Salud el que decidirá en qué parte de Baja California se instalará.



“Sería el beneficio para todos los pacientes, donde no sólo se contemplarán las pruebas cruzadas, sino también se hacen otros estudios que hacen en la medición en la sangre de las cantidades de medicamentos que utilizamos para evitar el rechazo”.



Hasta la fecha hay 145 pacientes registrados en la lista de espera del Consejo Estatal de Trasplantes en Baja California, indicó González Muñoz.



Agregó que los principales órganos requeridos en la entidad son el riñón y córnea, ya que se estima que en el Estado más de 4 mil personas tienen daño renal crónico.



González Muñoz informó que hasta la fecha se han realizado 16 trasplantes de córnea y trece de riñón en Baja California.



“Sabemos que hay muchas más personas que necesitan un trasplante en el Estado y que no se han registrado en la lista de espera o que no saben incluso que padecen insuficiencia renal crónica.



“Incluso se estima que en promedio más de 4 mil personas en Baja California tienen daño renal crónico”.



El tiempo es muy variable, pero el promedio de instancia en lista de esperase de 3 a 4 años.



“Lamentablemente en este transcurso algunos pacientes fallecen esperando algún trasplante, es por eso que es necesario la cultura de donación y el equipo de donación para poder actuar rápido.



EN DATOS

145 PACIENTES ESTÁN REGISTRADOS EN ESPERA DE UN TRASPLANTE DE ÓRGANOS



4 mil PERSONAS SE ESTIMA QUE HAY EN BAJA CALIFORNIA CON DAÑO RENAL CRÓNICO



3 AÑOS A 4 ESPERAN LAS PERSONAS PARA RECIBIR UN ÓRGANO.