Participan 27 empresas en Feria del Empleo

MEXICALI, Baja California(GH)

Jóvenes, personas de la tercera edad, amas de casa y comunidad en general, acudieron a la Feria del Empleo organizada por LA CRÓNICA.



Esta Casa Editorial llevó a cabo en Plaza Carranza una gran feria de empleo para brindar oportunidades a los mexicalenses en búsqueda de entrar al mundo laboral.



Participaron 27 empresas, las cuales ofrecían todo tipo de vacantes, desde puestos operativos hasta administrativos.



Desde las 10:00 horas los aspirantes acudían a cada uno de los espacios designados para las empresas en búsqueda de información y elegir el puesto que más se adaptara a sus capacidades.



Como Edgar Armando Álvarez León, quien dijo que es una oportunidad muy valiosa, ya que, hay muchas opciones de trabajo donde se puede encontrar un buen puesto.



“Es necesario abrir más espacios como éste y no sobretodo para el ramo operativo sino para cualquier tipo de ramo, como administrativo o ejecutivo, es muy importante que haya oportunidades de trabajo en Mexicali”, comentó.



Iván Hilario García González opinó que este tipo de ferias resultan de gran beneficio para todas aquellas personas que como él, están en búsqueda de trabajo.



“Aquí nos dan las opciones, pero ya depende de uno presentarse, el espacio está la idea es aprovecharla y no rendirse, seguir buscando”, mencionó el aspirante a consultor de marketing.



“Es una gran oportunidad para la gente que necesita empleo… se deben hacer más espacios como éste porque no todas las personas pueden acudir a las empresas”, expresó Paola Nolazco.



Para Yesenia Ramírez Gracia, declaró que las ferias de empleo son de gran apoyo para aquellas personas que requieren solventar sus necesidades económicas, sobretodo los jóvenes.



PERIÓDICO LA CRÓNICA, agradece la participación y apoyo de las empresas que formaron parte de esta primera feria de empleo.



EMPRESAS QUE PARTICIPARON



••Coca Cola

••LA CRÓNICA

••Izzi

••Oxxo Cedis

••Rockwell Collins

••Star Milk

••Ser Capital

••Clover

••Mitsubishi

••Golden Lion

••CHS

••Securitas

••Diamonds Casino

••Plaza Carranza

••Biopappel

••Atusa

••La Negrita

••Famsa

••Soluciones en Capital

Humano

••Estructuras y Perfiles

••La más barata

••EcoGas

••Terminados Roger

••Merchants Metals

••Coto Tech

••Círculo K

••Rhee