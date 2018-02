Manifestantes no recibirán trato especial por parte del Gobierno del Estado

MEXICALI, Baja California(GH)

Aunque las autoridades estatales se encuentran en disposición de escuchar las peticiones de los movimientos sociales de Mexicali, los grupos organizados no recibirán trato especial.



“Vamos a resolver en la medida de las capacidades y de nuestra responsabilidad los temas que les preocupen, como a cualquier otro ciudadano con derecho de ser escuchado”, señaló el Secretario General de Gobierno, Francisco Rueda Gómez.



Aclaró que, desde que los líderes sociales manifestaron su interés por reanudar conversación con las autoridades estatales, éstos no han solicitado formalmente la atención.



Sin embargo, en caso de hacerlo, la comunicación no implicará el establecimiento de nuevas mesas de diálogo.



“No consideramos que debemos de regresar atrás, donde se utilicen estos espacios para atender otro tipo de agendas que no son necesariamente las que le preocupa a los mexicalenses o bajacalifornianos”.



Será de acuerdo con la temática expresada por quienes se acerquen a solicitarlo, como se les canalizará a las diferentes dependencias estatales para su atención.



“El diálogo está abierto y con la voluntad de recibirlos para atenderlos, como a cualquier ciudadano, sin ninguna situación en especial para ellos”, finalizó Rueda Gómez.