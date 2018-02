Insisten industriales en continuar los trabajos del BRT

MEXICALI, Baja California(GH)

Debido a la falta de constancia del transporte municipal en Mexicali, los industriales resaltan como primordial el continuar los trabajos de reactivación del proyecto del BRT.



José Eugenio Lagarde Amaya, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) Mexicali, señaló que como parte del Consejo Ciudadano de Transporte, para ellos es primordial que continúen los trabajos en el tema.



Actualmente una gran cantidad de empresas recurren al uso del transporte privado para la movilización de sus trabajadores, pues el servicio del transporte público que existe no satisface las necesidades de la industria y sus trabajadores.



“No hay constancia en los horarios, eso es algo de lo que se queja la gente que trabaja en la industria, que no es 100% seguro que el camión va a pasar a las 7 aunque esté en la ruta, y eso desfasa la hora de llegada”, comentó

el presidente.



Lagarde Amaya puntualizó que este próximo jueves alrededor de la una de la tarde se realizará una reunión con el presidente municipal Gustavo Sánchez Vásquez para tratar el tema de la continuación del BRT.



Aunque todavía no se tiene mucha información al respecto, el presidente comentó que se esperan “buenas noticias” por parte del edil mexicalense.