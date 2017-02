Analizan la recuperación de clases

MEXICALI, Baja California(GH)

Ante la falta de clases en algunos planteles por falta de maestros, se buscan las maneras de recuperarlas e, incluso, podrían “alargar” el ciclo escolar para ellos.



Apenas en semanas pasadas diversos planteles en Mexicali habían parado labores como consecuencia de la falta de maestros en las aulas.



Dicha problemática se debía a la asignación de plazas por el Servicio Profesional Docente (SPD).



Esa unidad se encarga de la designación de docentes en base a los resultados de los exámenes de idoneidad.



Tal situación provocó que varios alumnos no tuvieran clases, por lo menos, durante el primer mes de este 2017.



Ante esto, el Subsecretario de Educación Básica del Sistema Educativo Estatal (SEE), Leopoldo Guerrero Díaz, dijo que debido a las reuniones con el SPD y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), avanzaron en la asignación de plazas.



El funcionario declaró que en días pasados mantuvieron una serie de reuniones con el fin de depurar la lista de prelación, así como con la ayuda de los líderes sindicales.



“Prácticamente ya se terminó la designación por parte de Servicio y ahí es donde entra en apoyo el Sindicato para terminar el proceso con los maestros”, comentó.



En cuanto a la recuperación de las horas de clase perdidas, explicó que los planteles están preparados con esquemas alternos de enseñanza para evitar que los alumnos se retrasen en el ciclo escolar.



Además, Guerrero Díaz indicó que de ser requerido se ampliaría el ciclo escolar para los alumnos de los planteles que hayan perdido clases.



“Siempre tenemos esquemas alternos para que se puedan recuperar esos procesos; inclusive si es necesario ampliar el ciclo escolar, lo ampliamos una semana, focalizado nada más a esas escuelas donde los niños presenten atraso escolar”, finalizó el Subsecretario.



Asignar docentes



Hay problemas el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) para designar docentes en las aulas.



La dirigente de la Sección 37 del SNTE, María Luisa Gutiérrez Santoyo, señaló que a raíz de que el Sindicato ha tratado de cubrir los lugares de los agremiados que están en lista de espera, se ha encontrado con la dificultad de no encontrar a maestros interinos que puedan cubrir horas en los planteles escolares.



“La verdad es que tanta necesidad de cubrir grupos a la salida de 2 mil 400 maestros liberados, que nos estamos encontrando con la dificultad de que no tenemos maestros”, señaló la dirigente.



Asimismo, puntualizó que el hecho de que los pagos a interinos no se den en tiempo y forma por parte del Estado, afecta el ánimo de los docentes para seguir laborando.



“El hecho que Gobierno del Estado se esté tardando tanto en pagar desanimó a muchos de los compañeros que buscaron otras alternativas para poder mantener a sus familias”, comentó Gutiérrez Santoyo.



“Son algunos de los casos; sí han tenido dificultad para cubrir esas áreas. En el caso de Secundaria hay perfiles donde tampoco encontramos docentes”, comentó.