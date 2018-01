Cachanillas y visitantes se despiden de las vacaciones

MEXICALI, Baja California(GH)

Una gran afluencia presentó ayer la Central de Autobuses de Mexicali, pues durante el último domingo antes de entrar de vacaciones decenas de personas acudieron a despedir a sus familiares que viajan de regreso a sus hogares tras la época navideña.



Este es el caso de Melba Solís, quien después de dos semanas de vacaciones este domingo tomó un autobús con dirección al municipio de Ensenada, a donde acompaña a su hermana Carolina de 14 años.



“Estuvo las vacaciones de la escuela, yo aquí vivo pero la voy a llevar a Ensenada” comentó “no se puede regresar sola, ya está grande pero me da miedo, esta muy peligroso”



También la joven Ana Karen de 17 años partió de Mexicali el pasado domingo en dirección a Culiacán, Sinaloa, luego de visitar a sus primos por las vacaciones de invierno, visita que según comentó le deja muy buenos recuerdos.



“Me la pase muy bien, estuvo haciendo poquito frío” señaló “me llevo otra cena, una Navidad con mi otra familia, otros conocimientos diferentes”



Entre risas, Ana Karen admitió que el día de mañana deberá volver a la rutina diaria de volver a la preparatoria, actividad para la que dice todavía no estar mentalmente preparada.



Quien también volverá a la rutina a partir de mañana será Cristina Ortiz, a quien su madre Guadalupe Armenta acompañó ayer a la Central de Autobuses con la intención de tomar un camión a Los Mochis, Sinaloa.



“Ya estoy lista, ya quería volver a trabajar” aseguró Cristina, quien estuvo dos semanas visitando a sus padres en Mexicali por las fiestas “cuando llegue hizo mucho tiempo el camión, hizo muchas paradas, espero que no sea igual”



Además de las familias que esperaban cargados de maletas y regalos la llegada del camión para volver a sus lugares de origen, se pudo observar la llegada de decenas de cachanillas que volvieron después de unas vacaciones lejos de la capital del estado, quienes en su mayoría eran recibidos por sus familiares en las afueras de la Central.



SE LLENAN GARITAS



Por otra parte, también los cruces fronterizos de Mexicali tuvieron una gran actividad durante el último día de vacaciones para la educación básica.



En el caso de la Garita Centro, alrededor de las 12:00 del día se pudo observar una gran afluencia de vehículos, con un tiempo de espera de casi dos horas para cruzar a Calexico, encontrándose a la altura de la Calle A, mientras que en el caso de la fila peatonal se registraron tiempos de espera de entre 45 y 60 minutos.



Para la Garita Nuevo Mexicali, los tiempos de espera oscilaban entre la una hora u hora y media.