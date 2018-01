"Pensé que era una broma", dice el ganador

MEXICALI, Baja California(GH)

Después de 2 años de participar en los sorteos de LA CRÓNICA, Eliseo Domingo Guzmán González, poseedor del boleto 389235, se convirtió ayer en el afortunado ganador de un automóvil Sandero Expression TM 17.



A pesar de haber recibidouna llamada por parte del personal de LA CRÓNICA para informarle del premio, Eliseo, de 31 años, admitió que pensó se trataba de una broma telefónica.



Horas después, hasta el momento en que su hermana le mostró la edición en línea de este diario, fue cuando creyó realmente que era el ganador.



“No lo creía, pensé que me estaban haciendo una broma por teléfono”, comentó mientras sonreía nerviosamente. “Los extorsionistas y así, no pensaba que fuera real hasta que me estuvie-ron hablando, y ya mi hermana me dijo que lo vio (en línea)”, agregó.



Fueron su madre y esposa quienes participaron llenando los boletos del sorteo, recordó, mismos que él entregaba en las oficinas del periódico durante sus horas de trabajo, reuniendo alrededor de 20 boletos.



Aunque su familia lleva alrededor de 2 años participando en este y otros sorteos regionales de instituciones educativas “por si pega algo”, señaló que es la primera vez en su vida que obtiene uno de los boletos ganadores.



“La verdad ya tenemos rato haciendo esto, de hecho mi esposa y mi mamá hacen lo mismo, tenemos como 2 años haciéndolo, yo pensé que nunca nos íbamos a ganar nada”, dijo aún sorprendido.



Todavía cuando platicaba con LA CRÓNICA, de vezen cuando reiteraba que no se la creía. Con la noticia de su nuevo auto, Eliseo señaló que por el momento se plantea usarlo para ir a trabajar y pasar tiempo con su familia, compuesta por su esposa y sus dos pequeñas hijas.



Aunque ya se encontraban reunidos como parte de su celebración del Día de Reyes, Eliseo y su familia aprovecharon la reunión para agregar al festejo el “golpe de suerte” que recibieron ayer.



EL SORTEO



En presencia de la Interventora de la Secretaría de Gobernación Karla Leticia Ruiz Corrales, se efectuó la primera rifa del Gran Sorteo LA CRÓNICA. A las instalaciones de este diario acudieron también lectores para atestiguar el momento.



Tras dar vuelta a la tómbola, la “mano santa” del niño Mateo, de 3 años, hijo de una de las asistentes al sorteo, sacó el boleto con el número ganador.



Otros niños, por ser el Día de Reyes, tuvieron la oportunidad de meter la mano a la tómbola para sacar los otros boletos de los ganadores.



HABRÁ SEGUNDA RIFA



Los boletos que no fueronseleccionados durante la primera rifa del Gran SorteoLA CRÓNICA, y los que se sumen a partir de hoy, participarán en la segunda rifa programada para el 7 de abril de 2018.



En la próxima rifa habrá otros cinco premios: Un automóvil Duster Zen TM 18 modelo 2018 para el primer premio, un automóvil Peugeot 301 Active 1.6 L modelo 2018 para el segundo, una lavadora semiautomática LED 16 kg. marca EASY para el tercero y dos televisores de 32 pulgadas marca Samsung, para el cuarto y quinto.