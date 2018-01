Tiene HG deficit de 150 enfermeras

MEXICALI, Baja California(GH)

Los estándares que determinan el número de enfermeras por pacientes se han vuelto más exigentes, lo que ha derivado en un déficit de 150 a 170 enfermeras en el Hospital General de Mexicali.



En el marco del día de la enfermera que se llevó a cabo este 6 de enero, reconocieron que existe una sobrecarga de trabajo, actualmente hay 337 expertas en enfermería, quienes son auxiliadas con pasantes.



Las cargas laborales son difíciles porque pasado el tiempo va subiendo el nivel y la complejidad de la atención a los pacientes del hospital, comentó el director del nosocomio, Caleb Cienfuegos Rascón.



Antes una enfermera podía atender a diez pacientes, los estándares actuales ya no lo recomiendan, mencionó que en

ocasiones deben de tener una enfermera por dos pacientes, en otros casos hasta una por paciente, pero depende de la capacidad de la institución.



De 150 a 170 enfermeras se requieren para completer la plantilla que marca el lineamiento, es lo que marca un instrumento del Comité Conjunto de Enfermería Nacional, quienes calculan la cantidad de plazas por el número de actividades, dijo.



“Ese es un principio que en México no está muy bien permeado, ellos pretenden que las enfermeras se determinen por actividad, es decir, si es un paciente que require muchos cuidados debe de tener una enfermera”, añadió.



“Se trata de un proceso evolutivo, entre más especializados sean los servicios, mayor requerimiento de recurso humano,

este hospital hace actividades de tercer nivel, se requiere más personal para laborar”, declaró Cienfuegos. Aún no saben si el HG se verá beneficiado conm las nuevas 200 plazas aprobadas a la Secretaría de Salud.



El nuevo hospital pretende que sea un substituto, por lo que se pretende que todo el personal se traslade a esa zona, se desconoce si habrá una asignación federal para plazas nuevas, habrá que ver la operación y el arranque, añadió el director.