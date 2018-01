Retrasan la recepción de denuncias

MEXICALI, Baja California(GH)

Miles de denuncias asentadas en Mexicali de 2010 a la fecha en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) desaparecieron, al menos temporalmente, por un fallo informático.



Desde el pasado miércoles se registra esta situación, lo que también implica que las denuncias recibidas se tienen querealizar en formato word, no en el sistema automatizado, lo que retrasa la atención a los usuarios.



Otro problema es que los oficios u otros documentos no se pueden enviar automáticamente a la Defensoría de Oficio ni

al Poder Judicial del Estado, por lo que se realize “a la antigüita”, llevando los documentos para su recepción en la Oficialía de Partes de esa dependencias.



La caída del sistema informático “justicianet@”de la dependencia estatal se registra desde el pasado miércoles. Personal consultado por este diario confirmó que no se pueden levanter denuncias en ese sistema automatizado, sino sólo en el sistema word.



El tiempo para realizar el trámite de una denuncia se ha duplicado. Se estima que diariamente son unas 70 denuncia las que se reciben en Mexicali por diversos delitos, pero sin contar las que se inician cuando hay un detenido de por medio.



El personal no puede solicitar audiencias no recibir notificaciones del Poder Judicial del Estado a través del sistema informático. Para realizar ese trámite, señala el personal de la dependencia, se debe escribir en el sistema word, copiar y presentarlas físicamente en las Oficialías de Partes.



El personal de la dependencia estatal señaló que el miércoles les indicaron que el problema quedaróa solucionado el jueves; el viernes les dijeron que para el lunes.



“Si algún ofendido viene y no tiene su Número Único de Caso (NUC) no se le puede atender, porque no se puede ubicar la carpeta de investigación”, indicó un trabajador consultado.



RECONOCEN FALLA



El vocero de la PGJE confirmó la falla en el sistema de denuncias en Mexicali. Aseguró que esto ocurrió porque como todos los años se le da un mantenimiento mayor al sistema de cómputo, pero cuando se realizaba surgió una fallan que afectó el sistema de denuncias.



Reconoció que esto ha afectado a los usuarios, porque al momento de presenter una denuncia se alarga el tiempo en que se realiza el trámite. El vocero descartó que se haya tratado de un “hackeo” al sistema de cómputo de la PGJE.



“No dudo que anteriormente se haya dado un intento de hackeo, pero ahorita está blindado el sistema contra hackeos”, mencionó el vocero. Sobre las denuncias presentadas de 2010 a la fecha, a las que no se puedo accesar actualmente, indicó que existen archivos de respaldo.



“No hay riesgo de que se pierdan los NUCs”, señaló el funcionario. Cuando el sistema se restablezca, dijo, las denuncias recibidas en estos días van a tener que ingresarse al sistema automatizado. Supuestamente el desperfecto debe quedar reparado hoy.