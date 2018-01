Rechazan al 75% de aspirantes a policías

TIJUANA, Baja California(GH)

El 75% de los aspirantes a ingresar a una dependencia policial en Baja California reprueba su evaluación, de acuerdo con el Centro de Evaluación, Control y Confianza (CECC) de Baja California, que depende de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE).



En los nueve meses del año 2017, 2 mil 429 personas buscaron ingresar a alguna institución de seguridad, ya sea como agente o personal administrativo, sin embargo, solamente lograron aprobar los exámenes 595 personas, mientras que 12 están en proceso.



Los interesados buscan ingresar principalmente a la Subsecretaría del Sistema Estatal Penitenciario (SSEP), a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) de Tijuana, y la Dirección de Servicios Públicos Municipales de Ensenada y Mexicali, detallan los datos del CECC.



En el caso de Tijuana en el periodo de enero a marzo del año pasado, 89 no aprobaron y cinco fueron aceptados.



De mayo a junio, solamente cuatro personas lograron aprobar las evaluaciones y 105 fueron rechazadas.



Y en el penúltimo trimestre del 2017, el número aprobado aumentó ligeramente, ya que en dicho periodo de tiempo, 23 interesados aprobaron las evaluaciones, sin embargo, el número de reprobados se mantuvo con 83.



Respecto a la permanencia del personal que labora en las diferentes corporaciones policiales del Estado, las cifras son más positivas, ya que de los mil 869 evaluados, aprobaron mil 548, otros 237 están en proceso y 84 no aprobaron.



En reclutamiento

Actualmente el Ayuntamiento de Tijuana tiene una campaña de reclutamiento para aspirantes a agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.



El titular de la SSPM, Marco Antonio Sotomayor Amezcua, ha informado que en este año buscan contratar a 500 oficiales para la Policía Municipal.



El trabajo de reclutamiento lo realiza una empresa particular, la cual recibirá 10 millones de pesos para atender a los 2 mil 500 aspirantes que se tienen programados evaluar.



La finalidad es que para este 2018, logren contratar a 500 elementos y el mismo número para el 2019.



Al momento existen dos mil 74 elementos activos en la Secretaría, misma que ha perdido cerca de 700 elementos en los últimos 10 años.