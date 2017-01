Cierran el 40% de gasolineras por desabasto

MEXICALI, Baja California(GH)

Del 30% al 40% de las gasolineras en Mexicali comenzaron a cerrar ayer por la tarde al quedarse sin combustible por falta de abasto, informó Rodrigo Llantada Ávila.



El integrante de la Asociación de Gasolineros y presidente de Coparmex, precisó que en el Municipio de Tecate la escasez de combustible abarca al 90% de la estaciones y en Tijuana es del 70% al 80% de los puntos de venta.



La causa es el cierre de las plantas de distribución en Rosarito y La Rosita en Mexicali que han sido bloqueadas desde el lunes y miércoles, respectivamente, por ciudadanos en manifestación contra el aumento al precio de la gasolina.



Los empresarios gasolineros de todo el Estado se reunieron ayer en Tijuana con el gobernador Francisco Vega de Lamadrid para buscar una solución.



Sin embargo sólo se concretó integrar una propuesta de reducción del impuesto IEPS de entre el 40% al 50% que el Mandatario presentará ante la Secretaría de Hacienda en la reunión de gobernadores fronterizos a realizarse el próximo lunes.



En tema de los bloqueos locales, el Gobernador afirmó que por normatividad no cuentan con los permisos para intervenir.



Cierran gasolineras



El combustible comenzó a terminarse en algunas gasolineras de la ciudad desde la mañana de ayer.



Las primeras comenzaron a reportar desde la noche del jueves la terminación del combustible Magna.



Durante el viernes algunas estaciones cerraron totalmente operaciones al quedarse sin ningún combustible como las ubicadas en Lázaro Cárdenas y Anáhuac.



También la ubicada en Anáhuac y calle Aeropuerto, la estación de calle Álamo e Independencia.



Así como la gasolinera en calle Lago Chad y Lázaro Cárdenas y la ubicada en calzada De las Haciendas y Gómez Morín, y la situada en Benito Juárez casi esquina con Lázaro Cárdenas.



hay diésel para fin de semana



El abasto de diésel es suficiente para cubrir la necesidad durante el fin de semana pero el riesgo es que se deje de movilizar a 45 mil trabajadores al sector maquila a partir del lunes, informó Salvador Maese Barraza.



El presidente de Index Mexicali señaló que el sector tiene una mano de obra de 60 mil empleados, de los cuales el 65% se moviliza en transporte de personal privado y sin abasto de diésel, no llegarían al trabajo.



“Si el personal no llega, las líneas de producción se pueden parar”, precisó.



En Mexicali se encuentran realizando los análisis y diagnósticos para evitar afectaciones, como la posibilidad de cargar combustible en Estados Unidos por parte de los camiones de carga que movilizan mercancías, no así para el transporte de personal.



En Ciudad Juárez, ejemplificó, sucedió algo similar y en dicha ciudad la pérdida fue de 12 millones de dólares por día.

yerson martínez.



Crisis



Casi el 50% de las gasolineras en Mexicali han cerrado por desabasto.



En Tecate hasta ayer por la tarde eran 90% de las gasolineras las que ya no estaban en operación.



La terminal de Distribución de Pemex sigue bloqueada por manifestantes.



Esperan que las consecuencias de la escasez se empiecen a reflejar desde hoy.