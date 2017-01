Visualizan estancamiento económico

MEXICALI, Baja California(GH)

Un incremento en tasa de interés en créditos, estancamiento económico y financiero y mayor pobreza, es el panorama para el 2017 de acuerdo al análisis del economista Enrique Rovirosa Miramontes.



“Lo único que va crecer con estas políticas públicas, será la pobreza y de hecho ya es lo único que está creciendo”, comentó el presidente del Colegio de Economistas.



De no corregirse las políticas públicas en los tres órdenes de gobierno, el resultado será un año que siente las bases para una recesión económica, puntualizó.



2016



El 2016 fue un año donde hubo un mal manejo del país con discrecionalidad en el manejo presupuestal federal, estatales y municipales que son los causantes del 50% de las crisis económicas actuales, explicó.



Rovirosa Miramontes detalló que hubo bajo crecimiento, mayor endeudamiento, incremento en la devaluación, en la inflación, el empleo informal reportó amplio crecimiento y todo se tornó en un año de estancamiento relativo.



Una de las fuertes críticas como causales que fomentaron las crisis, fue el desempeño de la Secretaría de Hacienda y el Banco de México.



El economista explicó que manejaban porcentajes de posibles crecimientos pero con amplios márgenes entre ambos números que propiciaban el manejo discrecional presupuestal que agudizó la crisis financiera.



2017



El pronóstico para el 2017 es de un año de estancamiento con mínimo o sin crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB).



Se estima un crecimiento del 0.5% anual a un máximo de 1%, junto con un crecimiento de la devaluación y de la inflación que reportará porcentajes de entre el 4.5% al 5.5%.



Además si las amenazas del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump se ejecutan, el peso podría devaluarse hasta llegar a 23 pesos o 25 pesos por dólar y poca generación de empleo formal.



“No hay nada que apunte que el panorama del 2017 sea positivo e incluso puede sentar las bases para una recesión en el 2018...”.



“Los orígenes básicamente son que no vemos voluntad para hacer en los hechos un cambio de las políticas fiscales y monetarias del país”, puntualizó.



Rovirosa Miramontes agregó que continuará la fuga de consumidores mientras no se corrija el diferencial de la gasolina.



“Aún con la depreciación del peso, hay cosas más baratas allá Estados Unidos con mejor precio y mayor calidad que aquí y uno de los errores del comercio local es subir los precios porque se vuelven menos competitivos”, señaló.



Más pobres



La pobreza se seguirá incrementando por falta de empleo, precisó, porque a nivel nacional se requiere generar un millón 300 nuevos espacios pero sólo se crean entre 600 a 650 mil empleos.



“Hay déficit permanente de generación de empleo y las condiciones de la sociedad se van a seguir volviendo más difícil y la pobreza va a seguir creciendo”, dijo.



En Baja California en el año pasado se registró un crecimiento del PIB del 3% pero para el 2017 se proyecta un crecimiento de entre el 1.5% al 1.8%.



“No será año positivo para Baja California”, afirmó el economista.



Consejos a la población



El presidente del Colegio de Economistas recalcó en reiteradas ocasiones que la población debe ser más exigente con las autoridades.



“Adoptar posturas que obliguen a los gobernantes a hacer lo que tienen que hacer, no podemos ser optimistas en cuanto a la estructura del País…”.



“Pero todo es porque tenemos una sociedad tolerante, como los líderes empresariales que son tibios en todo el País, no están representando a la sociedad pero aunque no es su papel, también son muy tolerantes para los intereses de las empresas…”.



“La sociedad está dormida, no quiere ejercer su autoridad para que las cosas cambien, tenemos una clase política que trabaja sólo en beneficio de los grandes y abusa del poder”, declaró.



En temas financieros, el consejo del economista a la población es ahorrar, pagar deudas y evitar créditos.



“Pero la gente no hace caso y siguen pidiendo prestado con los créditos de nómina y los intereses van a subir en el 2017 y se encarecerá el crédito de consumo”, detalló.



Rovirosa Miramontes finalmente expuso que las familias promedio ganan de 1 a 3 salarios mínimos y no es suficiente para la economía familiar.



“Por eso ves tanta gente fregada en la calle, hay un deterioro hasta en las condiciones de salud de la población porque no tienen para pagar”, puntualizó.