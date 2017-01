Venta de leña, principal problema en operativo navideño

MEXICALI, Baja California(GH)

Más defueron decomisadas en el operativo, lo que cataloga a este concepto como un punto a atacar por el Gobierno Municipal el próximo diciembre.El director de, Luis Flores Solís, recordó que este programa se hizo en coordinación con otras dependencias, como la Policía Municipal, Bomberos y la Secretaría del Ayuntamiento.El objetivo era evitar quemas al aire libre que pudieran perjudicar los índices de calidad del aire de Mexicali, logrando obtener resultados favorables tanto el 25 de diciembre como el 1 de enero.No obstante, indicó que durante el operativo se encontraron con un problema que no se tenía contemplado al momento de formalizar el programa.Señaló que el 31 de diciembre, particularmente de las 11:30 a las 16:30 horas, se encontraron con una cantidad enorme de puntos de venta de leña y madera.Al ser un problema serio, se tuvo que contar con el apoyo del Cuerpo de Bomberos y de inspectores del Departamento de Comercio Ambulante.En total, se decomisaron 3.5 toneladas de madera, las cuales se encuentran en resguardo en la Estación Central del Cuerpo de Bomberos.Solamente se decomisó el producto y no se dio ninguna detención, afirmó el funcionario municipal.Dijo que esta situación se tomará en cuenta para la próxima temporada decembrina debido a que no se contemplaba el gran número de puntos de venta repartidos en las principales vialidades de la ciudad.Añadió que no tenía la cantidad exacta decomisada porque este material, al ser explosivo, fue entregado a la Secretaría de la Defensa Nacional ( Sedena ), autoridad responsable de su manejo.