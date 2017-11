Regala Pandora noche de lujo

MEXICALI, Baja California(GH)

Interpretando todos sus éxitos, Isabel, Mayte y Fernanda, del trío Pandora, regresaron a Mexicali para regalar a los cachanillas una noche de lujo.



El Club Campestre de Mexicali fue el escenario ideal para que el trío femenino más importante en la música mexicana, engalanara la noche con sus impresionantes voces.



“El cielo es mío” fue el tema con el que iniciaron el concierto acompañadas de una Luna de octubre que cautivó a las cantantes.



Con su singular simpatía, las Pandora saludaron al público cachanilla y dijeron sentirse agradecidas por ser las debutantes en este tipo de conciertos en Mexicali, donde el escenario está montado como 360 grados y se convierte en más íntimo.



Sonaron los primeros acordes de ‘En carne viva’, para luego sumar la interpretación de su éxito ‘Mi hombre’.



‘Matándome suavemente’ y ‘Como una mariposa’, prendieron al público que cantaba y coreografiaba las canciones que hicieron las Pandora populares en los ochenta.



Como parte de su repertorio musical, las intérpretes dedicaron un popurrí a Juan Gabriel, cantando algunos de sus temas como ‘Querida’, ‘Me nace del corazón’, entre otras.



En este momento, aprovecharon para jugar con los asistentes y ver qué lado del público eran los más ruidosos, poniendo así el ambiente divertido de la noche.



El concierto culminó alrededor de las 00:00 horas, con su tema clásico ‘Cómo te va mi amor’, sin embargo, el público al unísono de ‘otra, otra’, las hicieron cerrar con el cover de Juan Gabriel ‘El Noa, noa’.





PANDORA A 32 AÑOS Y LO QUE LE FALTA



Entre los planes que tienen para el resto del año, las integrantes de Pandora pretenden pasar las fiestas decembrinas en familia, e intercalando su tiempo entre sus giras, para regresar en el 2018 al estudio de grabación.



Previo a su más reciente presentación en Mexicali, Isabel y Mayte Lascurain, y Fernanda Meade, hablaron en exclusiva para este diario sobre sus próximos proyectos musicales.



“Siempre estamos a favor de las colaboraciones, es muy padre hacer cosas con diferentes artistas, incluso con diferentes géneros musicales, nos encanta a las tres, en este disco que vamos hacer no lo tenemos pensado.



“Es un disco que ya empezamos hacer, ya hay dos temas grabados que nadie conoce y vamos a continuar el año que entra con el resto del disco; toda colaboración, siempre será bienvenida”, declaró Fernanda Meade.



Continuarán trabajando en febrero del 2018 en su nuevo material discográfico, el cual aún está en proceso, sin embargo no descartan sumarse a la moda de los duetos.



32 años de vigencia



Sorprendidas por seguir en el gusto de la gente, luego de 32 años de carrera musical, además de que cada vez se suman las nuevas generaciones a la música de Pandora.



“Ver a las familias enteras en nuestro show es padrísimo, porque viene la abuelita, con la mamá, los hijos y se hace un ambiente padre.



“Nos sorprende muchísimo que la gente que nos sigue en las redes no es nuestra generación, sino la juventud, los chavos y estamos muy agradecidas porque al final la música es donde se demuestra que no tiene edad, ni fronteras, ni colores, ni razas”, expresó Isabel Lascurain.



Disfrutan junto a Yuri



Actualmente, el trío femenino más importante de la música mexicana, se encuentra disfrutando del éxito al lado de Yuri, en el ‘Juntitas Tour’.



Mismo que están realizando en toda la Unión Americana y con el cual han tenido una gran aceptación en cada estado norteamericano donde se presentan.



De igual manera, seguirán cumpliendo con su propio tour, con el cual han recorrido la República Mexicana.



Invaluable el tiempo juntas



Las integrantes de Pandora, expresaron que el permanecer juntas después de más de 30 años de carrera, no ha quebrantando la dinámica entre ellas.



“Nos vemos poco, entonces cuando salimos a trabajar nos disfrutamos muchísimo y de hechos nos gusta venirnos temprano a donde vamos a trabajar para comer con calma, comer juntas, es ya como un ritual”, expresó Isabel, antes de salir al escenario.