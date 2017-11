No se ha recibido denuncia formal por invasión a propiedad privada: Alcalde

MEXICALI, Baja California(GH)

La empresa Constellation Brands no solicitó la intervención de la policía municipal por la invasión a propiedad privada de Filiberto Sánchez y Cristian Iván, precisó el acalde.



Gustavo Sánchez Vásquez puntualizó, al corte de las 16:00 horas, que no habían recibido aún la denuncia formal por parte de la empresa afectada ante la Procuraduría General de Justicia del Estado.



Detalló que hay delito de invasión a propiedad privada de un particular



“Respetamos el derecho a libre expresión y manifestación de idea, pero no ejercer un derecho a base de violentar el derecho de otro e introducirse a una propiedad privada…”



“Porque mañana puede ser otra empresa o tu casa; se esta trastocando el derecho y estado de derecho que debe de prevalecer”, comentó.