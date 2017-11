Destaca BC por transporte caro y en malas condiciones

MEXICALI, Baja California(GH)

Baja California destaca a nivel nacional por contar con el transporte público más caro del País, el cual ha incrementado 25% en promedio durante 2017 y se caracteriza por tener unidades viejas y en malas condiciones.



Los residentes de los diferentes municipios del Estado pagan por el servicio de transporte, ya sea en taxis de ruta, microbús o autobús urbano, de 12 a 16 pesos por recorrido.



De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), sólo en Fresnillo, Zacatecas, y Acapulco, Guerrero, igualan los precios de 15 pesos cobrados en colectivos en Baja California.



Mientras que en las tarifas de camiones urbanos, los municipios de Monterrey y Tamaulipas, además de la Ciudad de México, son los que tienen costos por el servicio superior a los 13.20 pesos.



MALAS CONDICIONES



Usuarios y funcionarios de los diferentes municipios aceptan que existen gran cantidad de unidades de transporte público que están en malas condiciones, algunas con diez años más de uso, y que afectan el servicio brindado a la gente.



“Es el más malo que yo he visto en la República, he estado en varios estados y este de aquí de Tijuana es el más malo y el más caro y sobre todo parece que el transporte está como mafiado, yo no sé por qué no puede el Gobierno ponerlos en orden”, opinó el ciudadano Alberto Munguía.



“Lo que está mal es que las unidades son muy pequeñas para la cantidad de pasajeros que le meten, nosotros los que andamos caminando, siempre andamos apretados y se requiere que el personal que nos atienda esté aseado”, manifestó el usuario Valentín Gutiérrez.



En el Municipio de Tijuana circulan unidades de 10, 15 y hasta 20 años de antigüedad, debido a que el reglamento de transporte público de Tijuana no señala que cada cierto tiempo el parque vehicular de las empresas deba actualizarse.



“En el caso de las unidades que circulan en la ciudad podemos ver que hay muchas unidades que son muy viejas, ya obsoletas y que están prestando un servicio al usuario de forma malo, ya que no cuentan con las características de confort mínimas y de seguridad”, declaró el titular de la Dirección de Vialidad y Transporte, Javier Salas Espinoza.