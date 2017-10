Son caros autos nacionales: Propietarios de autos chuecos

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Jesús, Juan Pablo y Sofía tienen algo en común, aseguran adquirieron un auto “chocolate” porque consideran que comprar un vehículo nacional es muy caro y no les alcanza el sueldo.



El primero de ellos circula en Navojoa con una unidad de procedencia extranjera, pero antes visitó varias agencias de distintas compañías automotrices.



“Creo que la publicidad y créditos de las financieras de automóviles son engañosas y terminas endeudándote por alrededor de cinco años y pagando mucho más del valor real del vehículo”, abundó.



Juan Pablo, un residente de Guaymas, es propietario de un Mazda 3, modelo 2006, afiliado a Onappafa, mismo que hace tres meses decidió comprar.



“Por ejemplo, para comprar este ‘carrito’ gasté 45 mil pesos, con ese dinero si hubiera buscado uno mexicano tendría que haberme conformado con un modelo 2003 o más abajo y pues ese no es negocio, si hay oportunidad de tener algo mejor hay que tomarla”, destacó.



Sofía, de la colonia Jardines del Valle en Cajeme, explicó que son ya tres los vehículos de este tipo los que ha adquirido en los últimos años, al ser más económicos que los legalizados o mexicanos.



Además con estos vehículos no están comprometidos a pagar las revalidaciones de placas anuales y multas, dijo, y no son retirados ni molestados por las autoridades.



De manera regalada por parientes en Estados Unidos y comprándolos en las calles de Nogales, es como muchos adquieren un vehículo americano, señaló Martha Lilia Ramírez Cárdenas Si se busca reducir el arancel, el propietario del vehículo debe presentar el certificado de origen de la unidad, que para los agentes aduanales es difícil obtener.





REQUISITOS DE IMPORTACIÓN



De acuerdo con el decreto publicado por el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa, solamente se pueden importar vehículos de 2008 y 2009 bajo las siguientes condiciones:



• El ciudadano lo tiene que hacer a través de una Agencia Aduanal autorizada en la frontera.



• Pagar el 16% del valor del auto.



• Pagar un arancel del 10%.



• Presentar la factura original.



• Pasar la verifcación vehicular.



• Se pueden importar las unidades con los números de serie que inicien con 1, 4 y 5 (que signifca que vienen de Estados Unidos), 2 (Canadá) y 3 (México).



Si se importan vehículos de 2008 hacia atrás se tendría que hacer a través del TLC y bajo las siguientes condiciones:



LA CUOTA Y AFILIADOS





•• De acuerdo con los mismos líderes, la Onappafa es la que más años tiene de fundada en Sonora.