Toman padres de familia escuela en colonia

MEXICALI, Baja California(GH)

Debido a la falta de aires acondicionados en la gran mayoría de las aulas educativas, padres de familia tomaron la escuela primaria 24 de febrero en colonia Mirasol.





Victoria Ochoa, madre inconforme, refirió que actualmente en el centro educativo se cuenta con seis refrigeraciones para las 17 aulas para los diversos grupos, un problema que tiene desde el ciclo pasado.





"Queremos que la dependencia que está a cargo lo resuelva de forma definitiva ya que los niños no tiene clase" manifestó.





Debido a esto es que los grupos han estado recibiendo clases de forma rotativa solamente un día a la semana por cada grupo, según informaron los padres de familia.





Ante la problemática indicaron que Sistema Educativo Estatal (SEE) no ha respondido ante la problemática, siendo que ya se han emitido diversos ocasiones documentos haciendo énfasis en el tema.