Padecen roncopatía y apnea del sueño 40% de adultos

MEXICALI, Baja California(GH)

La falta de un sueño de calidad provoca padecimientos como la roncopatía y la apnea del sueño en el 40% de la población de Baja California, desencadenando las principales enfermedades de muerte, informaron los expertos.



La doctora Karla Sing Polanco encabezó el estudio con el que se busca convencionalizar nuevos métodos para la curación de dichos padecimientos, los cuales están relacionados a las principales causas de muerte en México y el Estado.



La experta en sueño aseveró que el 5% de las personas con más de 60 años, muere por roncopatía o apnea del sueño, además pueden provocar una muerte súbita en los infantes.



La apnea del sueño ha ido migrando de adultos a menores, comentó que para identificarla hay un nuevo sistema traído de España, el cual mide la oxigenación durante el sueño y determina si hay ronquido y el síndrome de apnea.



“Es una causa importante de muerte súbita en los niños, como parte de un problema obstructivo, ya que son momentos en los que no respiran, teniendo peligro de morir durante la noche”, declaró.



“El 5% de los adultos muere por causas relacionadas a la apnea del sueño, no por dejar de respirar, sino por las complicaciones, como la obesidad mórbida”, advirtió Sing Polanco.



Señaló que se trata de un círculo vicioso, ya que el no dormir lo quieren compensar con comida, esto altera el ritmo cardiaco, además la consecuencia de no respirar es la hipertensión y la diabetes mellitus.



“Entre más ancho es el cuello de una persona adulta tiene más probabilidades de tener problemas a la hora de dormir, así como el cenar mucho provoca una inmunodepresión”, enfatizó.



Dichos padecimientos se presentan cinco veces más en el hombre que en la mujer, declaró, por lo menos cuatro de cada diez adultos padecen roncopatía y apnea obstructiva.



Anunció que trajeron un aparato que pronto estará a disposición de la población adulta para que puedan dormir sin desarrollar una roncopatía y la apnea del sueño, el cual es de un uso más sencillo que otros métodos.



“Se lo ponen dos o tres meses porque no hay apego debido a que es aparatoso, el nuevo es más chico y hay un apego del 96%, ya está circulando como protocolo de investigación y el 1 de noviembre estará a la venta”, declaró.



El costo del aparato será accesible, ya que se trata de un problema de salud pública, comunicó, por lo que no va a superar el precio de un tratamiento de ortodoncia.



Señaló que la alta incidencia radica en el estilo de vida en México, ya que para poder sobrevivir se debe de trabajar demasiadas horas.



Congreso



Basados en la investigación sobre los padecimientos derivados de un mal sueño, se realizará el primer congreso internacional de roncopatía y apnea del sueño en Mexicali, Baja California.



El evento se realizará este 10 de noviembre en el Hotel Calafia de Mexicali, en donde esperan aproximadamente a 200 médicos, desde internistas, neumólogos, pediatras, odontólogos, entre otros.