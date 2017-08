Habrá 2 calendario para ciclo escolar

MEXICALI, Baja California(GH)

Para este próximo ciclo escolar 2017-2018, por disposición de la Secretaría de Educación Pública (SEP), se contemplan dos calendarios de clases.



Uno es de 185 días y otro de 195, los cuales ofrecen dos opciones de trabajo para el próximo ciclo escolar.



Estos nuevos calendarios son vigentes para las escuelas oficiales y particulares incorporadas al Sistema Educativo Estatal (SEE) de Baja California.



Desde que el ciclo escolar anterior culminó, las escuelas interesadas en trabajar bajo el formato de 185 días debieron hacer la solicitud al SEE de cada Municipio.





Toda vez que se necesitan una serie de requerimientos para hacer la solicitud y trabajar con una reducción a la jornada escolar.



Entre ellos estaba acordarlo en la reunión de Consejo Técnico Escolar (CTE) con los maestros y levantar un acta de aprobación de esa propuesta.



Luego se sometería al consentimiento del Consejo de Participación Social con los padres de familia, para posteriormente hacer la solicitud al SEE vía supervisión o inspección.



Cabe recordar que en el ciclo anterior la SEP dispuso un calendario de 200 días, sin embargo para este nuevo año escolar, se regresó al calendario regular de los 195 días.



Antes del inicio de clases es importante notificarles a los padres de familia, que el calendario de clases tendrá modificaciones, ya que es un requisito obligatorio la aceptación del Consejo de Participación Social.



“No puede ninguna escuela llegar con una solicitud y que le falte la aprobación del Consejo de Participación Social que es lo que habla por parte de los padres de familia”, explicó recientemente el subsecretario de Educación Básica, Leopoldo Guerrero Díaz.



Es también importante que los padres se acerquen a sus planteles educativos para que se informen sobre cuál calendario se implementará en su escuela.



Es indispensable destacar que la carga académica es la misma, lo único que se reducen son los días de clase.