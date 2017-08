Tapa basura alcantarilla en la ciudad

MEXICALI, Baja California(GH)

La lluvia y viento atípico que desembocó en la ciudad de Mexicali el pasado viernes, provocó importantes lagunas en la Zona Centro, debido a que las bocas de tormenta se encontraban bloqueadas por basura.Así lo informó personal de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (Cespm), señalando que usualmente no es el centro el que suele causar conflictos durante las lluvias.En la mayoría de las ocasiones son las colonias El Vidrio y Agualeguas las que provocan movilizaciones del equipo operativo de la paraestatal y el Ayuntamiento de Mexicali, sin embargo no hubo grandes afectaciones en dicho perímetro.La dependencia evidenció que el centro de la ciudad estaba más sucio de lo que usualmente suele estar, fue la basura y el viento que la arrastró, los dos factores que propiciaron los conflictos en la zona más antigua de Mexicali.Las autoridades señalaron que en la zona centro no funcionaron a cabalidad las bocas de tormenta, sobre todo en las banquetas de la Catedral, el encharcamiento fue tan grande que personal del Ayuntamiento tuvo que congregarse a los trabajos de saneamiento.Explicaron que hubo varias denuncias al 073 por una gran laguna que se acumuló en la calle “G” y la Colón, las llamadas empezaron a incrementarse a las 15:30 horas, para las 19:00 horas los sitios ya habían sido despejados.En total se movilizaron aproximadamente 80 personas dedicadas a trabajos operativos de la Cespm, además de los empleados del Ayuntamiento de Mexicali, que se coordinaron para atender los diversos puntos de conflicto.Por más ligera que sea una lluvia, suele provocar problemas en el distribuidor vial.En esta ocasión el personal de la Cespm se atrasó en subsanar la situación, debido a que no había energía por una falla de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).Los niveles de agua suben en el desnivel y se requiere motobombas para sacar el agua, pero a falta de energía eléctrica, los trabajos se atrasaron un poco más de lo normal.Los voceros de la Cespm señalaron que se había hecho previamente una reparación de rejillas en el distribuidor, puesto que se las habían robado.La dependencia agregó que también hubo un considerable encharcamiento en el periférico Gómez Morin, esquina con Paseo de las Hadas, debido a que las bocas de tormenta no estaban funcionando por un bloqueo de basura.