Constellation Coahuila: Entre desarrollo y miedo a perder el agua

MEXICALI, Baja California(GH)

El Norte de Coahuila, zona donde se encuentra instalada la planta cervecera de la empresa, vive dos realidades distintas:tuvo la oportunidad de visitar Piedras Negras y Nava, en Coahuila, para conocer de primera mano la situación que impera en aquella región con la operación de la empresa cervecera.En el recorrido, se pudo platicar con activistas que defienden los ríos y mantos acuíferos de la zona, además de autoridades y empresarios locales que resaltaron las desventajas y bondades que ha traído la empresa a la región.Por un lado, existe el llamado de parte de activistas a realizar acciones tendientes a revisar la capacidad de los acuíferos ante la ola de inversiones extranjeras que se presentan en la zona.En un polo completamente opuesto se encuentran autoridades y empresarios de Piedras Negras, que destacan que la empresa ha generado miles de empleos y ha sido un detonante en materia económica.El ingeniero Javier Valdez Villarreal, agricultor de Municipio de Zaragoza, es un activista que ha estudiado el comportamiento de los mantos acuíferos de la zona.Explicó que el Norte de Coahuila se encuentra en una zona conocida como, porque son 5 Municipios donde confluyen más de 50 manantiales con agua abundante.Los mantos acuíferos que se desprenden de la zona son muy importantes, comentó, los cuales se recargan en la Serranía del Burro e incluso en la zona alta de la Sierra de Chihuahua.Precisamente, el acuífero en la Serranía del Burro es profundo y está confinado entre las rocas, con ciertas fracturas que permiten que el agua fluya por presión hacia la superficie y se recargue.Este acuífero es el Allende-Piedras Negras, de donde se abastece de agua la empresa cervecera, ya que ahí hicieron cinco perforaciones a gran profundidad para extraer agua y circularla por el acueducto construido para ese fin.La empresa se abastece de agua de manantiales.Valdez Villarreal dijo que existe mucho por hacer para mejorar la captación en el acuífero, ya que actualmente no se encuentra demasiado explotado.Sin embargo, el desarrollo industrial y energético de la región hará que en un futuro a corto plazo el acuífero se estrese.Lo anterior, porque se tiene conocimiento de que empresas petroleras se instalarán en la zona y utilizarán un método para la extracción de gas llamado fracturación hidráulica o “fracking”.Este modelo utiliza grandes cantidades de agua y por ello se dice que el acuífero estará estresado, explicó.Antes de que haya escasez de agua, se pueden hacer muchas obras para mejorar la captación del recurso y hacer un mejor uso del mismo, afirmó.El agua para el “fracking” saldría del área de los “5 Manantiales” y debido a esto debe de revisar la capacidad del acuífero.Insistió en que se va a estresar la región y por eso en forma conjunta debería de buscarse un esfuerzo coordinado entre autoridades y la ciudadanía para poder hacer frente a esta problemática.Activista Valdez Villarreal.Otro activista es Waldo Terry Carrillo, presidente de la asociación “Amigos del Río San Rodrigo”, quien explicó que el grupo se encarga de hacer una defensa de este Río, que pasa por los municipios de Zaragoza, Jiménez y Piedras Negras.Este se origina por los afloramientos de los acuíferos en la Serranía del Burro, en la parte alta de la Sierra Madre Oriental, para después desembocar en el Río Bravo.La defensa del Río se da por dos causas; primero es por el represamiento y desvío del agua hacia tierras de cultivo con un uso muy ineficiente del líquido.La segunda causa tiene que ver con la extracción de material pétreo que se encuentra en el Río, el cual es sacado con maquinaria de gran calibre.Con la inversión extranjera que ha llegado al Norte de Coahuila, se ha ocasionado una devastación total para el Río en alrededor de 15 kilómetros de longitud, desde la desembocadura en el Río Bravo a aguas arriba.“No se está dando un uso racional, se está sobreexplotando”, refirió.La propuesta es que la extracción de este material salga del Río y se haga en los lomeríos, pero al parecer no hay interés de las autoridades en este tema.Dijo que se interpuso una denuncia ante la Conagua, Semarnat y Profepa por la negligencia en la vigilancia e incluso se fue hasta al Tribunal Internacional del Agua.Agregó que existe una resolución del Senado donde se hace un llamado a dichas dependencias federales para que se suspenda la extracción del material pétreo y se traslade a las lomas.Activista Waldo Terry.A mediados del 2016, el alcalde de Zaragoza, Leoncio Martínez Sánchez, llamó la atención a nivel nacional al dar a conocer que el Municipio se había quedado sin agua.En su escrito informaba al gobernador Rubén Moreira Valdez que ya no había agua para consumo humano y posteriormente, afirmó que esto se debía a que el recurso se lo llevaba la empresa cervecera.Se tuvo la oportunidad de entrevistar a Martínez Sánchez, quien explicó que mucho antes de que llegara la empresa Modelo a Nava, empezaron a inquietarse porque se les dijo que la extracción del agua se haría desde Zaragoza.En aquel entonces, la empresa era hasta cierto punto pequeña y por ello se inició un movimiento oponiéndose a su instalación, solicitando que se mostrara la afectación que pudiera darse en la región.Esto, porque años atrás la planta termoeléctrica Río Escondido y una minera se habían instalado en la zona y por ende se necesitaba la extracción de agua para la operación de ambas plantas.Pese a la oposición existente, el Gobierno del Estado otorgó las facilidades a la empresa para su instalación.La inquietud de aquel tiempo se volvió realidad el año pasado, cuando la región de los “5 Manantiales” se vio afectada en el abastecimiento de agua para consumo.La empresa Constellation Brands se instaló a 20 kilómetros de distancia de Zaragoza, con cinco perforaciones de hasta 500 metros de profundidad que dan un abasto aproximado de 1 mil 500 litros por segundo.No obstante, esto no significa un abastecimiento total, ya que la empresa anunció una expansión el año pasado para ampliar la producción, lo que por ende pudiera significar la extracción del doble de agua.Explicó que concretamente en el Municipio de Zaragoza, existen perforaciones no mayores a los 50 metros de profundidad, debido a que el agua de la zona se puede contaminar con agua azufrada.En el Municipio se necesitan 100 litros de agua por segundo para abastecer a las 4 mil tomas de agua que existen en la cabecera municipal.Agregó que se tienen 17 perforaciones o sistemas de bombeo funcionando las 24 horas del día, que actualmente son suficientes pero que no dan el abasto en el verano.Durante la “canícula” o los 40 días más calientes del año pudiera existir un agotamiento de los mantos superficiales.Recordó que cuando se hizo el llamado al Gobierno del Estado sobre la falta de agua en Zaragoza, se hicieron estudios a través de la Comisión Estatal de Aguas.Dichos estudios determinaron que la tubería del primer cuadro de la ciudad era obsoleta y que al ser de asbesto, debería de ser cambiada en su totalidad por una de pvc.“Según la Comisión Estatal de Agua, nuestro problema es de infraestructura y no de abastecimiento de agua potable pero de acuerdo a los estudios del ingeniero Javier, es todo lo contrario”, expresó.Ejemplificó con esto a lo que señalan las personas que viven cerca de donde están los pozos de Constellation Brands, expresando que también se han visto afectados con el desabastecimiento de agua.Si no hubiera agua no habría inversión: Alcalde de Piedras NegrasSobre el tema del agua, el alcalde de Piedras Negras, Fernando Purón Johnston, indicó que la empresa no hubiera entrado a Nava si no estuviera asegurado el recurso considerando que es su materia prima.Alcalde Piedras Negras.Dijo que el suministro de agua está garantizado, ya que se hizo un acueducto de 60 kilómetros en el área conocida como “Las Albercas” que traslada el agua hasta la empresa.La construcción de este lugar tuvo muchas especificaciones, añadió, porque debía tener cierta calidad y no tocar los mantos superiores, por ello hubo perforaciones tan profundas.Comentó que en Piedras Negras se reciben alrededor de 1 mil 200 litros por segundo para potabilizar y distribuir a la ciudad.Los derechos de extracción de Piedras Negras provienen directamente del Río Bravo, explicó, primordialmente del acuífero Allende-Piedras Negras, lugar donde se ubica la empresa cervecera.No hay problema de agua porque el área de los “5 Manantiales” es una de las más ricas en el Norte del país en este recurso, agregó.“Si hay algo aquí es agua, hay mucha agua”, expresó.Sobre lo señalado por el alcalde de Zaragoza, dijo que era ignorancia ya que si aquel Municipio presentaba desabastecimiento de agua, también lo sufriría Piedras Negras.La explicación de esto es que Zaragoza se encuentra mucho más cerca de la zona de los “5 Manantiales”, por lo que tienen agua en primer término.En este rubro, los empresarios nigropetenses señalaron que el consumo de agua no se vería afectado en la zona.El presidente de Index Piedras Negras, Gustavo Gutiérrez García, indicó que todo cambio genera incertidumbre y uno de estos factores es el tema del agua.Sin embargo, al analizar el consumo que tendría la empresa y sus necesidades, se les explicó que sería solamente el 0.9% del total existente en el Estado.Agregó que a través de pláticas con el Municipio y las distintas cámaras, se dieron a conocer estas y otras necesidades, dejando claro que sería una afectación mínima, considerando lo que requería la empresa.Luis Carlos Chaires Sepúlveda, consejero de Index Piedras Negras, dijo que Constellation Brands cuidaba el recurso y además su consumo no representaba ni el 1% del total que se utiliza en Coahuila.Ambientalistas señalan que habrá problemas de agua en el futuro.El gerente de Relaciones Públicas y Comunicación de Constellation Brands en Nava, César Muñoz de Hoyos, dio su opinión sobre lo expuesto por Martínez Sánchez.Indicó que la falta del vital líquido en aquel Municipio era debido a un problema de infraestructura.Comentó que estaba enterado que se había solicitado apoyo al Gobernador del Estado pero al no encontrar respuesta, el Alcalde hizo las declaraciones contra la empresa para que se solucionara el conflicto.Posterior a las declaraciones hechas por el Alcalde de Zaragoza, el Gobierno Estatal hizo labor en el Municipio instalando bombas para dotar de agua al lugar.No obstante, era necesario el cambio de la infraestructura hidráulica pero no podía darse rápidamente debido a la falta de solvencia económica de Zaragoza para invertir en la materia.Muñoz de Hoyos comentó que lo último que sabía sobre el tema era que la Conagua había bajado un recurso y que se entregaría para dotar de la infraestructura a Zaragoza.Acueducto fue construido por la empresa.Juan Manuel Flores, gerente general de la Cervecería de Constellation Brands en Nava, fue cuestionado sobre la construcción del acueducto en la región Norte de Coahuila.Señaló que se encuentra ubicado en Zaragoza, en la zona conocida como la “Serranía del Burro” y tiene una longitud de 60 kilómetros.A diferencia del Acueducto que se piensa construir en Mexicali, el de Coahuila fue edificado por la empresa y donde el Gobierno Estatal solamente les ayudó en la facilitación de permisos.Purón Johnston dijo que el impacto de Constellation Brands en la zona ha sido completamente positivo.Señaló que durante su administración, la calificadora crediticia Fitch Ratings ha incrementado su valoración hacia el Municipio, pasando de A Negativo durante su primero año a A con Perspectiva Positiva.Agregó que el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) ubica a Piedras Negras como la tercera ciudad fronteriza más competitiva a nivel nacional.El crecimiento de la ciudad también se ve en el tipo de viviendas a construir, ya que hace unos cuantos años el 92% de las licencias de construcción era para casas de intereses social.Presidente Index.