Amenazan maestros con paro

MEXICALI, Baja California(GH)

Ante la falta de una solución específica a los problemas de adeudos con el magisterio por parte del Poder Ejecutivo con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, habrá paro laboral de los maestros en todo el Estado.



Así lo declaró la secretaria general de la Sección 37 del SNTE, María Luisa Gutiérrez Santoyo.



El paro laboral se llevará a cabo a partir del próximo martes 9 de mayo, mismo día que convocarán a un mitin en el Centro de Gobierno a las 08:00 horas, simultáneamente en los municipios de Tijuana, Ensenada y Mexicali.



Gutiérrez Santoyo expresó que llegarían hasta las últimas consecuencias y no dudarían en llevar a cabo todos sus mecanismos de lucha con el fin de lograr una solución a lo que tanto aqueja a los docentes de Baja California.



“Era un momento al que no queríamos llegar, finalmente hemos estado sentados en una mesa negociando realizando nuestros maestros su trabajo, pero no vemos que se trace una ruta constante del Gobierno del Estado que le pueda dar solución al tema de pensiones y jubilaciones”.



“Mas aunque yo pueda contestarles con certeza a mis compañeros sobre la solución del mismo y tenemos a la llegada de hace 18 meses con el tema de interinos, donde no puede ser posible que no busquen una solución definitiva para poderles estar pagando quincena por quincena”.



“Es un derecho humano recibir un salario por un trabajo realizado y creo que ya dimos tiempo suficiente para que ellos hicieran lo propio, al no ser así nosotros no hemos renunciado nunca a nuestras formas de lucha y hoy lo vamos a iniciar”, comentó.



La maestra precisó que mantuvo reuniones con toda la estructura del magisterio como con los secretarios generales delegacionales y representantes de centro de trabajo para trabajar la estrategia que realizarán el próximo martes.



“Tendremos que seguir con nuestras estrategias, éstas irán de menor a mayor y a lo que tengamos que llegar, así lo manifesté cuando esto se pudiera arreglar en la mesa pero hoy es hasta donde tengamos que llegar para obtener un resultado positivo”.



“Estamos pidiendo que le paguen su salario al trabajador de la educación y que jubilen o pensionen a todos aquellos compañeros que ya cotizaron por más de 30 años en el instituto, las dos cosas son de justicia, es un movimiento que tiene causa”.



Los adeudos a los interinos suman por lo menos a 25 millones de pesos correspondientes a un aguinaldo histórico de más de 3 mil 500 interinos que cubren liberados, explicó Gutiérrez Santoyo.



La secretaria general de la Sección 37 del SNTE, pidió a los padres de familia y a la sociedad en general que sean empáticos con el problema del magisterio.



Estado busca solución



El pasado miércoles 3 de mayo, el secretario de Educación en Baja California, Miguel Ángel Mendoza González, declaró que el sindicato estaba en su derecho de tomar las medidas justas ante tales situaciones.



“La líder sindical está en todo su derecho de hacer lo que tiene que hacer; hay una inconformidad, una deuda con los jubilados y los maestros interinos, estamos platicando con ella, estamos negociando para que no se llegue hasta esa parte de suspender clases”.



“Si me piden mi opinión personal, yo creo que es la misma que ella, que es no dañar a los jóvenes y niños para que puedan tener clases”.



“Somos muy respetuosos con los derechos de los trabajadores, pero esta es una cuestión que la estamos viendo con ellos para poderle ver una solución que beneficie a ambas partes”, declaró el funcionario estatal.



Referente a que no se llegue a una solución específica para darle respuesta al pago de adeudos y liberación de jubilados en Baja California, expresó que es una situación que “se salió del control de la bolsa de la Secretaría de Educación del Estado”.



“Es un problema estructural en el cual fueron demasiados los maestros que fueron liberados y por cuestiones de flujo presupuestal no se puede pagar a tiempo”, argumentó el titular de la Secretaría de Educación y Bienestar Social del Estado.