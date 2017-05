No se contempló alza a burócratas en presupuesto: Tesorero

MEXICALI, Baja California(GH)

Dentro del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2017 no se contempló recurso para aplicar un incremento salarial a los trabajadores sindicalizados, dijo el tesorero municipal Saúl Martínez Carrillo.



El funcionario municipal fue cuestionado sobre el alza salarial tras la movilización de los trabajadores del Departamento de Limpia el pasado martes, en donde se solicitaba comenzar a analizar su petición de incremento.



Dijo que no se previno un incremento salarial en el Presupuesto de Egresos para este 2017 porque no se tenía la capacidad financiera para otorgarlo.



“No lo tenemos considerado en nuestro presupuesto de egresos y no tenemos una capacidad financiera para atenderlo”, puntualizó.



No obstante, comentó que si el alcalde Gustavo Sánchez Vásquez muestra voluntad en ese sentido se estará revisando el tema con las autoridades sindicales.



El oficial mayor, Óscar Ortega Vélez, comentó que se estarán reuniendo para analizar específicamente todos los planteamientos y el contenido del pliego petitorio.



No sólo es el aumento salarial, sino la modificación a las condiciones generales de trabajo y las solicitudes de forma, económicas y hasta de seguridad para los trabajadores, agregó.



Señaló que el Ayuntamiento vive una situación financiera crítica y la capacidad económica para otorgar un incremento salarial es muy baja, si no es que nula.



Sobre este tema, el alcalde Gustavo Sánchez Vásquez comentó que la mesa diálogo con el Sindicato de Burócratas partirá desde la realidad financiera que vive el Municipio.