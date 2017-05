Copase en contra de suspensión de las clases

MEXICALI, Baja California(GH)

“No estamos a favor de la suspensión, hay instancias que deben seguir estos temas por la parte judicial. En una suspensión generalizada volvemos a convertir a nuestros alumnos en rehenes para problemas administrativos de pago”.



“Yo estoy de acuerdo en que se les debe de pagar a los maestros que trabajan…” declaró el presidente de la Coalición para la Participación Social en la Educación (Copase), Alfredo Postlethwaite Duhagón.



Quien expresó que desde su perspectiva el Sistema Educativo Estatal (SEE), está entrando a “una tormenta perfecta y eso lo tenemos que arreglar entre todos, es decir, sociedad y autoridad”.



La deuda estatal suma 9 mil millones de pesos, argumentó, de los cuales 4 mil millones de pesos son de gastos extraordinarios que se han ido postergando en los pagos de jubilaciones, interinos y apoyos a la UABC.



Más otros 4 mil 500 millones de pesos que se requieren para la infraestructura y equipamiento escolar en Baja California, mencionó el representante de COPASE.



“La tarea de la educación y su saneamiento financiero ya no puede estar en manos exclusivas del Gobierno”.



“Por muchos años los gobiernos de las administraciones pasadas no le han hecho caso y no han presentado un plan de rescate y han ‘pateado el bote hacía delante’”, agregó al respecto.



Explicó que la participación ciudadana está en primer lugar escuchar la problemática, el por qué se llegó a esto y determinar si hay culpables.



“Porque todavía hay muchos elementos suspendidos con mucha impunidad desde nuestro punto de vista”, comentó.