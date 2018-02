Exhibe cachanilla exposición 'Liminoide'

MEXICALI, Baja California(GH)

No siempre el producto terminado de una obra es lo importante para el artista, si no todo lo que ocurre durante el proceso de producción.



De esto se trata ‘Liminoide’, la primera exposición individual del artista cachanilla Adrián Pereda.



El joven mexicalense inauguró su exhibición en ‘La Cenaduría’, donde presentó una diversidad de técnicas y obras.

Adrián Pereda expresó qué significa ‘Liminoide’ y el por qué realizar una exposición de este tipo.



“Se refiere al proceso mientras está sucediendo… una parte de esto que conjunta el tipo de pintura que hago, el tipo de fotografía, es que no busco tanto en mi producción el resultado en sí, sino más bien que sea el proceso”.



“Cómo la obra te refiere a eso, por ejemplo cuando se empalman varias fotografías, entonces qué es lo que estaba pasando en ese momento, no tanto una fotografía documental”, comentó el artista cachanilla.



Agregó también que ésta técnica obedece desde la historia del arte, siendo un estilo de tradición en el arte.

En ella se presentaron, piezas de dos series, tres piezas de fotografía en combinación con varías técnicas, y cuatro pinturas.



Asimismo realizó un dibujo mural donde se estuvo proyectando la realización del mismo, reflejando así el proceso continuamente.

‘Liminoide’ es la primera exposición individual en Mexicali del joven, sin embargo en otras ocasiones ha participado en diversas exposiciones colectivas.



La exposición estará disponible para el público en general en ‘La Cenaduría’ en el Centro de la ciudad.