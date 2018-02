Un Mexicali mejor es posible a través de "We All Live There"

MEXICALI, Baja California(GH)

Con el propósito de integrar socialmente a las comunidades migrantes, brindándoles oportunidades de desarrollo personal, un grupo de jóvenes orgullosamente cachanilla dio forma al proyecto We All Live There.



A través de una asociación civil del mismo nombre, que se traduce al español como ‘Todos Vivimos Aquí’, trabajan desde junio del 2017 con la comunidad haitiana que lucha por establecerse en esta ciudad.



Tras compartir inquietudes personales en su búsqueda por contribuir al mejoramiento de la sociedad, Nancy León, Joana Meza y Alan Silva dieron forma a la organización que desde hace poco más de seis meses se dedica a enseñar el idioma español y ofrecer capacitación técnica a los migrantes.



Aunque son profesionistas y estudiantes de áreas distintas, desde la llegada masiva de personas haitianas a esta ciudad acudieron a los diferentes albergues para brindarles apoyo.



Fue en Alfa y Omega donde descubrieron que la mayor necesidad de la población recién llegada era la de comunicarse adecuadamente, por lo que iniciaron con los trabajos de alfabetización.



“En un inicio contabilizamos aproximadamente a 70 personas en el albergue, pero como toda comunidad, no todos nos siguieron. Así que logramos formar un grupo de 30, con los que estuvimos trabajando”, detalló Alan Silva.



Valiéndose del apoyo de conocidos, docentes altruistas y de arduas búsquedas, lograron reunir a personal capacitado para brindar clases en ambos idiomas. Su perseverancia los llevó a consolidar una alianza con el Cecati 84, a través de su coordinadora estatal, Judith Leyva, obteniendo así permiso de ocupar las aulas y llevar a cabo sus clases de manera formal.



Con la alianza, se ofreció al grupo de estudiantes la oportunidad de capacitarse en las carreras de mecánica y refrigeración, ampliando sus posibilidades de obtener un mejor empleo y empezar a establecerse.



En apenas un semestre, lograron conformarse como Asociación Civil, agrupar y organizar a los alumnos, diseñar el programa de educación que denominaron Fusión Cultural e impartirles el primer módulo de la que será su próxima carrera técnica.



Su tenacidad ha servido de ejemplo para asociaciones radicadas en el interior de la República.



‘NOS PONEMOS EN SU LUGAR’



Sus primeros logros fueron resultado de trabajo arduo, y una gran pasión por ayudar a los demás. “Nos ponemos en su lugar, ellos están buscando mejores oportunidades. Tienen ganas de superarse, y lo demuestran acudiendo cada domingo a las siete de la mañana para ir a sus clases”, explicó Joana.



“Falta ponerte en los zapatos de ellos, crear empatía, si te vas de tu país no eres ni de aquí ni de allá. La gente no es mala en Mexicali pero sí hay discriminación y hace falta integrarlos”.



Bajo la premisa de que todos somos iguales, y todos vivimos aquí, los jóvenes altruistas buscan extender su obra hacia con migrantes del interior de México y Centroamérica.



“Buscamos que fusión cultural integre a las culturas mexicana, china y haitiana. Empezamos a trabajar con la haitiana porque es la más vulnerable, porque va llegando a la ciudad y no sabe cómo establecerse”, detallaron.



Su rápida consolidación como grupo de ayuda los enfrenta a importantes retos para el 2018, año en el que buscan iniciar el segundo módulo de capacitación técnica para el primer grupo de estudiantes, y abrir grupos de nuevo ingreso.



El factor económico es clave para que puedan continuar trabajando a favor de la sociedad mexicalense. Los cursos de yoga, desarrollo personal, español y carrera técnica cuestan aproximadamente mil 200 pesos mensuales por cada uno de los alumnos.



Actualmente, los fundadores costean su operatividad con dinero propio, aportaciones del Cecati y donativos espontáneos.



RECURSOS



Para hacerse de recursos, We All Live There cuenta con un perfil en la fondeadota virtual GoFoundMe, donde además puede consultarse un video que explica su proyecto: www.gofundme.com/walh1 El apoyo humano es igual de importante, por lo que a través de su programa de voluntariado, buscan reunir a personas interesadas en ayudar a la población extranjera.



“Trabajamos por incorporarlos a la sociedad y que tengan un trabajo y trato digno. Invitamos a cualquier persona que se quiera sumar, empresarios, estudiantes, todos, las puertas están abiertas para que se sumen a este gran cambio”, invitaron.



EN DATOS

Si quiere saber más de ellos visite: Facebook: https://www.facebook. com/WALHoficial/