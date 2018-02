Alcalde pide prudencia a familias afectadas

TIJUANA, Baja California(GH)

El alcalde Juan Manuel Gastélum Buenrostro pidió a los afectados de los derrumbes de la colonia Lomas del Rubí alejarse de la idea de invadir los hogares del fraccionamiento que presuntamente provocó los deslizamientos de tierra.



“Yo justifico el enojo y la desesperación de los ciudadanos que radican en esa zona. Definitivamente es injusto que de la noche a la mañana se tengan que ir de casa, porque alguien les movió la tierra de abajo”, apuntó.



Sin embargo, dijo no justificar o aprobar la acción propuesta por los afectados por ser ilegal.



El domingo el Edil explicó que la empresa constructora tiene que resolver el problema y detener sus actividades.



“Espero que esta situación se solvente para sentarnos a platicar y ver cómo le va a hacer para responder por la problemática que ha generado. Que hay culpas, no lo dudo. Que los vecinos, que el agua, que el drenaje, no lo dudo, pero hay que solventar la problemática que ahorita tenemos”, dijo.



Ayer en atención a medios de comunicación comentó que harán mesas de trabajo con Alejandro Ricardo Lomelín Clapera, secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, y Grupo Melo, entre otras autoridades.



“Yo todavía no puedo hablar de responsable, porque sería de mi parte irresponsable señalar a ‘X’, ‘Y’ y ‘Z’”, explicó.



“Aquí tenemos una problemática entre particulares y un desarrollador, en donde el Ayuntamiento junto con el Gobierno tiene que hacer lo necesario para solventarles la problemática desde el punto de vista social”.