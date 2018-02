TIJUANA, Baja California(GH)

“Ni las lluvias del 93 afectaron tanto como lo hizo el Grupo Melo. En tres días desaparecieron mi hogar”, lamentó la señora Gabriela Escobar, una de los más de 300 afectados de los derrumbes de 89 hogares en la colonia Lomas del Rubí.



Mientras uno damnificados se retiraban con las pocas pertenencias que lograron rescatar de la zona de escombros, otros decidieron contemplar su nuevo panorama, la calle.



La señora Gabriela, de 43 años, comentó que su hogar construido desde hace dos décadas fue destruido en tan solo tres días, debido a los movimientos de tierra una empresa constructora.



El problema inició el viernes 19 de enero cuando apareció una grieta en la calle Reforma, la cual atravesó las calles Ignacio Ramírez y Luis Echeverría.



“Protección Civil nos decía que era algo mínimo y no iba a pasar nada. En mi caso particular, la grieta duró tres días en mi casa, cuando Protección Civil la miró, como era mínimo, me dijeron que no ameritaba sello rojo… Mi casa se fue en tres días. Al tercer día ya no estaba la casa. Mi casa está desaparecida”, se desahogó la señora Gabriela.



Así, mientras la gente contemplaba los restos de lo que fuera su hogar, Gabriela expresó su enojo, pues, dijo, el derrumbe fue por un error humano, al desaparecer un cerro que sostenía a los hogares de las colonias mencionadas.



“Quiero mi casa. Era el patrimonio de mis hijos y su estabilidad. Hoy no tengo nada. ¿Qué les puedo ofrecer? Ahorita vivo en la casa de una de mis hijas en un cuarto donde estamos seis personas”.



Asimismo, aseguró tener su propiedad en regla, por lo que aclaró no ser invasora de la colonia.



Al preguntarle sobre la ayuda de refugio temporal o apoyo económico que el Gobierno municipal ha ofrecido a los afectados, Gabriela dijo desconocerla.



“He visto una fotografía donde hay 27 camas (en el refugio), pero mira la magnitud del problema ¿27 camas para una colonia? Es algo ilógico.



“Yo no saqué nada de mi casa, solo mis documentos, no tenemos cosas materiales, pero gracias a Dios tenemos la vida”, agregó.



Con este panorama, es como la señora Gabriela confía en que podrá conseguir un nuevo empleo de tiempo completo, el cual le garantice poder volver a construir su nuevo hogar, al lado de su esposo de 57 años e hijos adolescentes.