Estas son algunas prácticas indebidas en Facturas; SAT

MEXICALI, Baja California(GH)

Alerta el SAT sobre prácticas indebidas en la emisión o recepción de las facturas versión 3.3 como solicitar datos personales o negar emitirla en pagos en efectivo o por anticipos.



Para proteger el derecho de los contribuyentes de deducir y acreditar impuestos, se emitieron alertas de prácticas indebidas.



Además las personas o contribuyentes que detecten prácticas indebidas, pueden denunciarlo directamente al portal sat.gob.mx Las malas prácticas identificadas son:



1.Exigir cualquier dato distinto al RFC. El contribuyente que solicita la factura sólo debe proporcionar verbalmente su RFC, cualquier dato adicional no es requisito para la emisión.



Se ha detectado que existen sistemas de emisión de facturas que exigen dichos datos como requisito para obtener una factura, los cuales no son requisito fiscal.



2. Obligar a proporcionar un correo electrónico, es opcional.



3. Incrementar el precio del bien o servicio cuando se solicita la factura. El precio debe incluir el IVA, sin importar si se solicita o no la factura



4. Obligar al receptor a generar la factura en un portal. Se debe entregar la factura en el establecimiento en donde se lleva a cabo la operación y al momento de realizarla, si así lo requiere el contribuyente.



5.Negar la factura argumentando que no se solicitó en el momento de la transacción. Se puede emitir con posterioridad, mientras sea en el mismo año en que se realizó la operación.



6. Registrar una forma de pago distinta a la recibida o registrarla sin que esté pagada. La forma de pago debe ser registrada cuando éste efectivamente se realice